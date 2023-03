Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Gedichte hat Sofia Grosch schon in der Grundschule gern geschrieben. Und Bücher sind nach wie vor eine große Leidenschaft von ihr. Abends noch echte Buchseiten umzublättern, das bringe sie zur Ruhe, erzählt die 22-Jährige im Gespräch mit der RNZ.

Sofia Grosch ist in Mannheim geboren und in Edingen-Neckarhausen aufgewachsen. Hier wohnt sie mit ihrem Lebensgefährten, für dessen Firma sie die Büroarbeiten erledigt. Auf dem Esstisch steht eine Vase mit gelben Tulpen – und es liegen zwei Exemplare derselben Buchausgabe auf dem Tisch: Es ist Sofia Groschs erstes Buch, ein Poesie-Band in englischer Sprache mit dem Titel "Ocean Pearl".

Den Einband in ansprechendem Altrosa, einer Perle und doppeltem Rahmen in Blau, hat sie selbst gestaltet. "Ich wusste genau, wie das aussehen soll", sagt sie. Auch die Überschrift "Ocean Pearl" kam durch ihren Bezug zum Meer nicht von ungefähr, wobei nicht zuletzt das Wort "Pearl", also auf Deutsch "Perle" einen doppelten Sinn hat.

Es sind keine Gedichte im klassischen Versmaß, die Sofia Grosch verfasst hat. Es sind in Worte gefasste Emotionen, Gedanken und Erkenntnisse, die sich wie Perlen an einem roten Faden, thematisch in drei Blöcke unterteilt, durch ihr Erstlingswerk ziehen. Sie sind überschrieben mit "Drowning" (Ertrinken), "Out of the Ocean" (aus dem Ozean) und "Swimming" (Schwimmen).

Sie erzählen von Sofia Groschs eigenem Heilungs- und Entwicklungsprozess, in dem das Schreiben eine durchaus wichtige therapeutische Rolle einnahm. Ihre auf Englisch verfassten Gedichte und Zitate sprechen eine klare Sprache in moderner Lyrik und Prosa – so verständlich, dass auch Leser ohne perfekte Englischkenntnisse folgen können.

"So richtig zum Schreiben gekommen bin ich mit 17", erzählt sie. Damals war sie zum ersten Mal richtig verliebt, doch der junge Mann brach ihr das Herz. So gründlich, dass es ihr sehr schlecht ging und ihre Traurigkeit allumfassend war. "Das hat mich beherrscht", sagt sie.

Damals, berichtet sie weiter, habe sie das Buch "Milch und Honig" von Rupi ...