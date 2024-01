Edingen-Neckarhausen. (max) An zwei Tagen machten in dieser Woche deutschlandweit Landwirte ihrem Ärger über angekündigte Sparmaßnahmen der Bundesregierung Luft. Auch Bauern aus der Doppelgemeinde waren bei den Protesten dabei, unter ihnen auch der stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbands Rhein-Neckar, Georg Koch, der den Junkershof in Edingen betreibt, und der ein positives, aber

