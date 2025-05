Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Was war das für ein toller Samstagabend, den die Musikvereinigung Neckarhausen (MVN) ihrem Publikum bescherte: Seit Jahresbeginn hatte der Verein auf das Krimi-Konzert "Klangvolle Ermittlungen" hingearbeitet – und am Ende hatte sich jede einzelne in dieses Projekt investierte Minute gelohnt.

Nicht allein, dass acht neue