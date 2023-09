Edingen-Neckarhausen. (max) Seit einigen Tagen bestimmen sie das Straßenbild in Edingen: Schilder der Firma Deutsche Giganetz, die für den Glasfaserausbau im Ortsteil werben. Nachdem die Versorgung mit schnellem Internet in Neckarhausen bereits 2021 durch die Deutsche Glasfaser abgeschlossen wurde, geht es jetzt für den Rest der Doppelgemeinde los.

Hierfür sei der "Markt der privatwirtschaftlichen Glasfaseranbieter sondiert" worden, berichtet die Referentin des Bürgermeisters, Lisa Schoofs. Eine Ausschreibungspflicht habe nicht bestanden. Danach seien Gespräche mit drei Anbietern geführt worden, und die Deutsche Giganetz sei dem Gemeinderat vorgeschlagen worden, der zustimmte.

Damit das Unternehmen den Ortsteil aber mit Glasfaseranschlüssen versorgt, muss – so wird es immer gehandhabt – eine Vorvermarktungsquote erfüllt werden. Sonst rechnet sich der Ausbau für die Firmen nicht. In Edingen beginnt die Vorvermarktung am 2. Oktober und endet am 22. Januar 2024. Haben sich in dieser Zeit 35 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entschieden, kann es losgehen.

Um das Vorvermarktungsziel zu erreichen, wird die Deutsche Giganetz von der Gemeinde mit "öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen" (Schoofs) unterstützt. Dazu zählt ein Informationsbüro am Edinger Marktplatz ab Anfang Oktober, eine gemeindeeigene Homepage mit Informationen zum Ausbau und Präsenz- sowie digitale Informationsveranstaltungen.

Info: Weitere Informationen findet man unter www.deutsche-giganetz.de/ausbau/baden-wuerttemberg/edingen-neckarhausen.