Edingen-Neckarhausen. (nip) "Mama, wo ist meins?" Zum Saisonstart bei den "Freizeit-Farmern", tummelten sich auf dem Feld in Neckarhausen vor allem etliche Familien mit Kindern. Und die wollten eben gerne wissen, welches Stückchen Acker über die nächsten Monate hinweg von ihnen abgeerntet werden kann, sobald Radieschen, Auberginen, Karotten und Co erntereif sind.

Die Gemüsegärten der "Freizeit-Farmer" werden von Richard Bleil und Janina Syrer mit rund 30 Gemüsesorten vorgepflanzt, wobei es auch die Möglichkeit gibt, sich sein Beet selbst zusammenzustellen. Der wöchentliche Aufwand, um sein Mietbeet über die Saison zu pflegen, hält sich in Grenzen. Wasser, Know-How, Gerätschaften, Jungpflanzen, Rezepte und Austausch liefern die Profis von den "Freizeit-Farmern" direkt mit.

"Es gibt viele neue Gesichter", stellte Bleil am Sonntagnachmittag in großer Runde fest. Der Biologe und Ökologe startete die "Freizeit-Farmer" als private Initiative im Jahr 2017. Schnell wurde das Projekt größer und Bleil widmete ihm seine ganze Arbeitskraft. Neben den beiden Ackerflächen im Kirchhofpfad in Neckarhausen, gibt es weitere Parzellen zur Eigenbewirtschaftung in Edingen, in Heidelberg-Wieblingen und voraussichtlich im nächsten Jahr auch in Ilvesheim.

Am Konzept hat sich nichts verändert: Man mietet ein vorgepflanztes Beet im Gewächshaus oder auch eine mit vielfältigen, durchaus auch alten Gemüsesorten bestückte Ackerparzelle, erwirbt Anteile an der Obsternte oder übernimmt die Patenschaft für ein Huhn und somit das Anrecht auf ein paar Eier pro Woche. Je nach Haushalt, haben die Beete und Parzellen unterschiedliche Größen und bedienen so unterschiedliche Bedürfnisse.

Anders als in den vergangenen Jahren, gibt es aber diese Saison noch freie Flächen. So ganz erklären kann sich Bleil das nicht. Sicher, in den Jahren der Corona-Pandemie war der Zulauf aus verschiedenen Gründen – man arbeitete im Freien, hatte Abwechslung und etwas Sinnvolles zu tun – vermutlich höher.

Zum Saisonstart im "Kirchhofpfad" bei Kaffee und Kuchen, war von mangelndem Interesse jedenfalls nichts zu sehen oder zu spüren. Gemeinsam mit Janina Syrer – die gelernte Gärtnerin ist neu im Team – führte Bleil über das Grundstück vorbei am Beispielbeet zum Geräteschuppen, wo Namenslisten und Lagepläne aufbewahrt werden. Auf der Freizeitwiese befinden sich Tische und Bänke, ein Sandkasten, Schaukeln und der Verkaufstisch für die Jungpflanzen. Zwei Dinge sind verpönt: Chemisch-synthetischer Pflanzendünger an erster Stelle, denn was hier wächst, ist Bio. Und Fußballspielen ist auch nicht drin, weil sonst die Ernte leidet.

Alle Infos unter www.freizeit-farmer.de