Von Meike Paul und Lukas Werthenbach

Leimen/Neckargemünd. Die "Earth Hour", zu welcher der World Wide Fund For Nature (WWF) bereits zum 17. Mal aufgerufen hat, verlief in diesem Jahr etwas anders als gewöhnlich. Ziel der globalen Aktion ist es, durch das Abschalten der Beleuchtung öffentlicher Gebäude auf den Klimaschutz hinzuweisen.

Normalerweise wird das Neckargemünder Stadttor hell angestrahlt. Foto: Alex

Da aufgrund der Bundesverordnung zum Energiesparen ohnehin seit Monaten die allermeisten öffentlichen Gebäude unbeleuchtet sind, musste man jedoch auch in der Region länger suchen, bis ein Ort gefunden war, an dem sich die "Earth Hour" bemerkbar machte. Am Stadttor in Neckargemünd war das von 20.30 bis 21.30 Uhr am Samstagabend der Fall.

In Leimen war das anders, dort galt: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das heißt – doch: Eigentlich alles, hell erleuchtet. Große Verwunderung herrschte am Samstagabend bei Mitgliedern der Grün-Alternativen Liste Leimen (GALL) und Vertretern der evangelischen Kirchengemeinde. Denn eigentlich hätte sich die Stadt an der Aktion "Earth Hour" (zu deutsch "Stunde der Erde") der Umweltorganisation WWF beteiligen wollen. Rund um den Globus schalteten zum 17. Mal Privatpersonen, Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht aus, um damit ein Zeichen zu setzen für den Schutz des Planeten.

Stadtspaziergang statt im Dunklen im Hellen: Die missglückte „Earth Hour“ verwunderte die Teilnehmer. Foto: Paul

Gemeinsam und einstimmig hätte man das auch in jüngster Gemeinderatssitzung so für Leimen beschlossen, wie nun Michael Reinig erklärte. Er ist Bürgermeister-Stellvertreter und Mitglied der GALL. "Nun stellt sich mir die Frage, was unserem Oberbürgermeister diese Beschlüsse wert sind", so der Aktivist weiter. Denn statt wie auf der Verwaltungshomepage beworben, wurden um 20.30 Uhr die Lampen nicht ausgeschaltet. Alles blieb so, wie es eben war. Hell erleuchtet aber unfrequentiert.

Prinzipiell solle man sich daher einmal darüber Gedanken machen, ob es nachts überhaupt eine solch intensive Beleuchtung brauche. Der GALL-Fraktionsvorsitzende Ralf Frühwirt, meinte, kaum einer habe die "Earth Hour" überhaupt mitbekommen – "hier ist doch kaum wer auf der Straße". "Die Teilnahme wäre also enorm wichtig gewesen, um ein Zeichen zu setzen", glaubt auch Reinig.

Gerade nach dem zurückliegenden Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen, einer Energiekrise, die auf fossilen Abhängigkeiten beruht, und sich stetig ändernden politischen Prioritäten sei dies noch wichtiger denn je. In der Statistik der Städte und Kommunen der Region, könne sich Leimen zudem eines extrem hohen Stromverbrauchs "rühmen". Hier müsse zwangsläufig ein Umdenken stattfinden. Dass die Gemeinderäte diesbezüglich einer Meinung waren, hatte jüngst noch gefreut.

Großes Unverständnis herrschte daher seitens Reinig auch darüber, warum man im jüngsten Ausschuss am Donnerstag nichts mitgeteilt hätte. "Wenn es beispielsweise Bedenken bezüglich der Sicherheit gegeben hätte, so hätte man darüber sprechen können." Da aber auch in Gauangelloch für eine Stunde der Saft abgedreht werden sollte, sei dieses Argument dann nicht sonderlich stichhaltig: "In Gauangelloch kann man die Lampen abstellen und hier also nicht", monierte der Bürgermeister-Stellvertreter.

Den geplanten Stadtspaziergang traten die Anwesenden dennoch an. Bei einer Lichter-Meditation in der zunächst dunklen und später von Kerzenlicht erhellten Mauritiuskirche klang der Abend andächtig aus. Zudem sollte auf die enorme Lichtverschmutzung aufmerksam gemacht werden. Eine ganze Nacht widmet der WWF diesem Thema am 15. September mit der "Earth Night". "Hierfür bekommen wir aber keine Genehmigung. Das können wir nicht durchsetzen", bedauerte Michael Reinig. Welche Bedeutung aber Genehmigungen aktuell überhaupt haben, wolle er herausfinden. "Am Donnerstag haben wir wieder Gemeinderatssitzung, da werden wir auf alle Fälle interessiert und bestimmt nachhören", versprach er.