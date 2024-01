Von Melanie Fischer

Dielheim. Einen besonderen Moment seiner sportlichen Geschichte hat Dielheim gleich zu Beginn des jungen Jahres erlebt: den 50. Dreikönigslauf des TV Dielheim. Das Sportereignis zum Auftakt der Laufsaison wurde neben dem traditionellen Zehn-Kilometer-Volkslauf erstmals durch einen leichteren Jedermannlauf über 3,4 Kilometer bereichert.

Der Jubiläumslauf lockte viele Laufbegeisterte aus nah und fern an. Teilnehmer kamen nicht nur aus der direkten Nachbarschaft, etwa aus Wiesloch, Rot, Rauenberg, Malsch, Mühlhausen oder Zuzenhausen, sondern auch aus weiter entfernten Orten wie Hemsbach, Neckarsulm oder Landau. So war auch Bernd Greulich, ehemals in Mühlhausen und heute in Landau wohnhaft, wieder dabei. Für ihn ist der Dreikönigslauf "der Startschuss in die Saison".

Jürgen Adolf eröffnete den Lauf. Foto: Fischer

Feierlich eröffnete Jürgen Adolf, Abteilungsleiter Leichtathletik des TV Dielheim, die Veranstaltung am Sportpark. Trotz der noch kühlen fünf Grad und des leichten Nieselregens waren insgesamt 323 Laufbegeisterte dabei. Pünktlich um 9.30 Uhr fiel der Startschuss für den Zehn-Kilometer-Volkslauf, der vom Sportpark zum Ortsteil Horrenberg und zurück nach Dielheim führte. Nur zehn Minuten später, um 9.40 Uhr, begann der Jedermannlauf mit 40 Teilnehmern. Er erstreckte sich vom Sportpark bis ins Dielheimer Industriegebiet und zurück.

Vor dem Einlauf ins Ziel legten die Läufer noch eine halbe Stadionrunde zurück. Gelegenheit für die Zuschauer, ihre Angehörigen und Freunde kräftig anzufeuern. Nachdem die Läufer die Ziellinie überquert hatten, erhielt jeder Teilnehmer eine speziell für diesen Lauf angefertigte silberfarbene Medaille mit Jubiläumsschriftzug und weiß-blauem Band als Anerkennung für seine Leistung.

Nach dem Wettkampf ging das Jubiläumsprogramm in der Kulturhalle weiter, wo sich die Teilnehmer und Zuschauer zur Siegerehrung einfanden. Beim 10-Kilometer-Volkslauf erreichte Jochen Uhrig von der TSG Weinheim als Erster in 32 Minuten und 36 Sekunden das Ziel. Dicht gefolgt von Alla Raivo vom EMBL Running Club mit 32 Minuten und 48 Sekunden. Auf dem dritten Platz landete Philipp Kern vom TG Dietlingen mit 33 Minuten und 50 Sekunden. Bemerkenswert ist, dass bei diesem Lauf Teilnehmer aus Geburtsjahrgängen von 1939 bis 2009 vertreten waren. Beim 3,4-Kilometer-Jedermannlauf sicherte sich Malte Nickel aus Bruchsal in 13 Minuten den ersten Platz. Julian Reiß aus Dielheim erreichte 48 Sekunden später als Zweiter das Ziel, gefolgt von Anna Schultz-Coulon von der TSG 78 Heidelberg, die 14 Minuten und 2 Sekunden benötigte.

Laut Jürgen Adolf wurde der Dreikönigslauf zu einem Symbol für Zusammenhalt und sportlichem Ehrgeiz. In der Gemeinde Dielheim sei diese Veranstaltung zu einem festen Bestandteil des Jahreskalenders geworden. Den Grundstein für diese Tradition legten Peter Ritz, Erwin Bayer und Herbert Freund. Bürgermeister Thomas Glasbrenner sprach dem TV Dielheim seinen Respekt aus. Neben der guten Organisation lobte er den langen Atem. "Dass sich die Veranstaltung so positiv entwickelt hat, ist gut für die Gemeinde Dielheim," sagte er in seiner feierlichen Ansprache. Er erinnerte daran, dass dieses Sportereignis 1972 in den Sommermonaten ausgetragen wurde und sich dann immer mehr im Kalender nach vorne schob, bis es zum Dreikönigslauf wurde. Die Jubiläumsfeier wurde mit Kaffee und Kuchen sowie mit Live-Musik der Band "Locked in the Bandroom" aus Wiesloch umrahmt. Alle Teilnehmer nahmen mit ihrer Startnummer an einer Tombola teil. Jürgen Adolf dankte den Sponsoren, Unterstützern, Helfern und Streckenposten.

Der 50. Dreikönigslauf galt den Beteiligten als gelungene Mischung aus sportlicher Herausforderung, feierlicher Atmosphäre und lokaler Verbundenheit. Er dürfte auch im nächsten Jahr zahlreiche Menschen in Dielheim zusammenbringen.