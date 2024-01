Stuttgart. (sös) Ob sich der baden-württembergische FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke mit dieser Anekdote zur "The Länd"-Kampagne einen Gefallen getan hat?

In seiner Rede beim Dreikönigs-Treffen der FDP in Stuttgart erinnerte Rülke an ein entsprechendes Werbeschild am Ortschild von Neckargemünd/Kleingemünd als Teil eine "Guerilla-Marketingaktion". Als ob deshalb nun tatsächlich japanische Bus-Touristen auf dem Weg von Heidelberg nach Rothenburg ob der Tauber ihre Kameras wegwerfen und als Fachkräfte im Land bleiben würden, spottete er. Diese "hundspeinliche Landeskampagne" werde sofort beerdigt, wenn die FDP 2026 in die Regierung komme, versprach Rülke.

Unangenehm für den aus Pforzheim stammenden FDP-Politiker: Er verwechselte zwischendurch das kurpfälzische Neckargemünd mit dem rund 130 Kilometer entfernten Schwäbisch Gmünd. Vielleicht eine gute Gelegenheit für den Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk, den Liberalen einmal in seine Stadt einzuladen?

Als Volk Anfang 2022 sein Bußgeld-"Knöllchen" wegen des "The Länd"-Plakats nach Stuttgart schickte, gab das ja offensichtlich schon einmal gute Publicity. Warum nicht auch dieses Mal die Chancen nutzen, dass sich die Stuttgarter Politik in den Rhein-Neckar-Kreis "verirrt"? Und vielleicht sieht Rülke ja sogar ein, dass Neckargemünd nicht weniger reizvoll als Heidelberg und Rothenburg sein muss.