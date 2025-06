Region Heidelberg. (bmi) Feuer im Keller, Wasser in einem anderen, Flächenbrand im Grünen: Diese und weitere Einsätze beschäftigten die Feuerwehren in den vergangenen Tagen.

Feuer

> Ein Flächenbrand im Augustenbühl rief die Feuerwehr am Montagmorgen auf den Plan. Anwohner meldeten um kurz vor 8 Uhr im Bereich der Pferdekoppel am Mantelbach "eine unklare Rauchentwicklung": Ursache hierfür war laut Wehr "verschiedenes Material, das auf einer Fläche von rund vier Quadratmetern unbeaufsichtigt verbrannt wurde". Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug ab und übergaben an die Polizei.

> Ein Kellerbrand in der Nußlocher Ringelsgasse beendete am Montag um kurz nach 20.30 Uhr die wöchentliche Übung der Feuerwehr. 20 Einsatzkräfte in vier Fahrzeugen rückten aus. Vor Ort war schnell klar: Im Heizungsraum des Mehrfamilienhauses hatte sich offenbar ein Schwelbrand entwickelt. Kurios: Dessen Bekämpfung verzögerte sich um wenige Minuten, weil der Schlüssel zum Kellerraum zunächst unauffindbar war. Unter Atemschutz und mit Handgeräten löschten die Einsatzkräfte den Brand im verrauchten Keller, schalteten anschließend die Heizung aus und entlüfteten das Haus. Verletzt wurde niemand, auch ein größerer Schaden konnte "durch das rasche Handeln der Hausbewohner und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden", wie diese berichtet.

Wasser

Ein überschwemmter Keller in der Weststadt beschäftigte die Stadtabteilung der Neckargemünder Wehr bereits am Sonntag gegen 13.15 Uhr. Wie diese nun meldete, standen die Räume eines Wohnhauses in der Schützenhausstraße aufgrund eines Wasserschadens unter Wasser. Abseits einer Lageerkundung musste die Feuerwehr keine weiteren Tätigkeiten verrichten.

Transport

> Per Drehleiter rettete die Neckargemünder Feuerwehr am Montag gegen 18.45 Uhr eine Person in der Odenwaldstraße. Der Patient musste zur Unterstützung des Rettungsdienstes so schonend aus dem Haus transportiert werden.

> Per Tragetuch musste die Feuerwehr am Dienstag gegen 11.40 Uhr eine Patientin in der Straße im "Unteren Bieth" über eine schmale Treppe aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zum Rettungswagen transportieren. Mit diesem wurde die Dame dann in eine Klinik gebracht.