Dossenheim. (bmi) In der Dossenheimer Ortsdurchfahrt ist gerade mächtig was los. Wie berichtet erneuert der Kreis diese und kommende Woche auf der Bundesstraße 3 (B 3) zwei weitere Ampelanlagen.

Dafür sind die Bahnübergänge der Linie 5 im Dossenheimer Norden zwischen B 3 und Lorscher Weg sowie darauf folgend die Schwabenheimer Straße jeweils für rund eine Woche gesperrt.

In dieser Faschingswoche gab es auch weiter südlich Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der B 3: zwischen OEG-Bahnhof und Einkaufszentrum Petrus wurden Bäume zurückgeschnitten, dafür war die Fahrbahn in Richtung Norden gesperrt. "Die Platanen entlang der B 3 sind zum Teil von einem Pilz befallen und mussten daher dringend zurückgeschnitten werden", so Gemeindesprecherin Mareike de Raaf auf Nachfrage.

Die Arbeiten im Auftrag der Kommune führte eine externe Firma durch. Dies sei auch nach Beginn der Vegetationsphase noch möglich gewesen, weil anderweitig die Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße gefährdet gewesen wäre.