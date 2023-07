Dossenheim. (bmi) "Was passiert denn hier?" Diese Frage hat sich so mancher Autofahrer auf der Bundesstraße B3 am späten Donnerstagabend, 29. Juni, gestellt. Die Antwort: Es waren Kanalreinigungs- und Kanaluntersuchungsarbeiten, die eine Fachfirma im Auftrag der Gemeinde auf der Ortsdurchfahrt zwischen Bahnhof- und Friedrich-Ebert-Straße durchführte. Sie waren im Vorfeld wie berichtet angekündigt worden. Das half sich einzustellen, sorgte dennoch für kleinere Verkehrsbehinderungen und unruhigeren Schlaf bei Anwohnern.

"Wir sind gerade dabei, das komplette Kanalnetz im Ort zu überprüfen", berichtet Gemeindesprecherin Anne Stegmüller am Freitag, 30. Juni, auf RNZ-Nachfrage. Nicht der alleinige, aber ein wichtiger Hintergrund hierfür stellt der Hochwasserschutz da. Hier stellt sich Dossenheim Stück für Stück neu auf. Überirdisch sichtbar wie berichtet etwa mit dem Rückhaltebecken im Kalkofental unweit der Schauenburg.

Und eben auch unterirdisch bei der Kanalisation. Ist das Leitungsnetz intakt? Reicht die Dimensionalität der Abflüsse für die zu erwartende Niederschläge bei Starkregen? Die aktuellen Arbeiten sollen helfen, diese Fragen zu beantworten. "Ergebnisse liegen noch nicht vor, werden aber entsprechend von einem Ingenieurbüro gesammelt und ausgewertet", erklärt Stegmüller.