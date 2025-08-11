Hürden für den Solarpark an der A6
Der Regionalplan für Freiflächen-Fotovoltaik berücksichtigt zwei Flächen in der Gemeinde nicht mehr. Der Rat fordert eine Nachbesserung.
Von Konrad Bülow
Dielheim. Der Dielheimer Gemeinderat wünscht sich mehr Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der A6, als der Verband Metropolregion Rhein-Neckar vorsieht. In einer Stellungnahme will das Gremium nun darum bitten, nachzubessern.
Es hat etwas von verkehrter Welt: Im Mai vergangenen Jahres waren noch zehn Vorbehaltsgebiete in der
