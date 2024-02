Von Annette Steininger

Hirschberg. Dass die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Badische Bergstraße, Cristina Ricca, am Donnerstag extra zur Programmvorstellung der Außenstelle nach Hirschberg kommt, hat einen Grund: "Wir haben einiges Neues vorzustellen." Unter anderem die Neugestaltung der Programmhefte. So wurden aus einem kurzerhand fünf.

Diese sind nun zum einen thematisch gegliedert, zum anderen gibt es auch ein extra Heft für die Außenstellen, das "VHS vor Ort" heißt. Hier findet sich kurz und kompakt ein Überblick über einen Teil des Angebots wieder – für Hirschberg ab Seite 8. Das vollständige Programm gibt es auf der Internet-Seite der VHS. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird so auf viel Papier verzichtet.

Und dann hat die VHS-Außenstelle im Herbst vergangenen Jahres ihr neues Büro bezogen: Befand sich dieses doch früher in der Martin-Stöhr-Schule und nun in der Alten Villa. "So können sich die Besucher auch gleich anschauen, wo beispielsweise die Gesundheitsvorträge stattfinden", erläuterte Verwaltungsmitarbeiterin Karin Binder.

Hier gebe es diesmal drei Stück, stellte Außenstellenleiterin Martha Euschen dieses Angebot vor, das die VHS in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der AWO anbietet. Letztere serviert Kaffee und Kuchen dazu. Der Eintritt ist jeweils frei.

"Körperliche Anpassung im Alter – wie können Sie dazu beitragen?", heißt es bei der Veranstaltung am 20. März, um 15 Uhr. Und am 15. Mai dreht sich zur gleichen Uhrzeit alles um Hormone. Mit "Palliativmedizin" ist ein Vortrag am 19. Juni, ebenfalls um 15 Uhr, überschrieben. Euschen hofft, dass die Menschen hier ihre Scheu ablegen und zahlreich zu der Veranstaltung kommen.

Neu dagegen ist eine Veranstaltungsreihe namens "Mein Lebensweg", bei der Journalistin Christina Schäfer zum Auftakt am 11. April den bekannten Hirschberger Dirigenten Volker Schneider interviewt.

Mit der Vorstellung von Menschen aus der Region beziehungsweise aus dem Ort erinnert das Format ein wenig an die "Hirschberger Lebensläufe". Das sei aber nicht mehr zeitgemäß gewesen, meinte Ricca. Weshalb nun neben älteren Bürgern auch jüngere zu Wort kommen. "Das kann auch mal ein Start-up sein", so die VHS-Leiterin.

Und dann sind natürlich bewährte und gut gebuchte Kurse im Angebot wie "Kultur beim Wein", Schnapsbrennen beim Obsthof Volk oder auch der Motorsägenlehrgang.

Beim Weingut Teutsch kann man beispielsweise ein Wein-Basis-Seminar besuchen. In Zusammenarbeit mit der Eine-Welt-Gruppen-Vorsitzenden Renate Rothe wird am 14. März eine Veranstaltung namens "Rohstoffwende gemeinsam denken" stattfinden.

Und zusammen mit dem Olympia-Kino kann man "Maria by Callas" am 25. April anschauen. "Die Kooperationen mit den Vereinen sind überhaupt ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit", betonte Binder. Und dann gibt es noch spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, wie diesmal einen "Clowntheater-Workshop" am Samstag, 20. April.

Die vielfältigen Kurse, die die VHS zudem anbietet, reichen von Gesundheit, über Sprachen bis hin zu Malerei. Insgesamt sind es über 100 allein in Hirschberg. Immerhin 1300 Teilnehmende verzeichnete die VHS 2022 hier, bei 115 Kursen. "Eine Zahl, die sich sehen lassen kann", meinte Ricca.

Außerdem bietet die Volkshochschule auch speziell auf (Firmen-)Wunsch zugeschnittene Angebote: So hatte die Gemeinde Hirschberg beispielsweise schon mal einen Entspannungskurs gebucht.