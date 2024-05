Neckargemünd. (cm) Bei der Bürgermeisterwahl am 12. Mai bekommt Rathauschef Frank Volk (Freie Wähler) auch Konkurrenz aus dem Rathaus: Mit Jan Peter Seidel (parteilos) tritt der Leiter des Fachbereichs Bauwesen und Recht bei der Stadtverwaltung an. Mit dem 38-Jährigen geht die Reihe zu den Bürgermeisterkandidaten in die nächste Runde.

"Ich bin der Meinung, dass Neckargemünd deutlich