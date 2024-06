Mauer. (bmi) Aus dem Wahlkampf wird ein Dreikampf: Mit Amanda Decker (CDU) hat am Freitag eine weitere Bewerberin ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Mauer bekannt gegeben. Die 35-Jährige will Nachfolgerin von John Ehret als Rathauschef werden – wie auch SAP-Produktmanager Heiko Braun (SPD) sowie Haupt- und Bauamtsleiter Mathias Schmalzhaf (parteilos), deren Kandidatur für die Wahl am

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote