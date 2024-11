Von Edda Nieber

Ladenburg. Wenn die Ladenburgerinnen und Ladenburger am 2. Februar an die Wahlurne treten, wird nicht nur der Name des amtierenden Bürgermeisters Stefan Schmutz auf dem Stimmzettel stehen. Auch Sophian Habel kandidiert bei der Bürgermeisterwahl, wie er nun offiziell bekannt gab.

Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, doch zunächst hielt sich Habel noch zurück. Jetzt gibt es Klarheit. Die Entscheidung, Bürgermeister "für und in" Ladenburg werden zu wollen, habe er lange und gut überdacht und mit seinen Parteifreunden und seinem Umfeld besprochen, so der 27-jährige Polizeihauptmeister bei der Bundespolizei. Er betont jedoch, dass er, obwohl er Fraktionsvorsitzender der CDU ist, als unabhängiger Kandidat antreten wird, weil es ihm wichtig sei, für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Parteigrenzen, da zu sein.

Habel ist in Ladenburg aufgewachsen, engagiert sich beispielsweise bei der DLRG und sagt, er sei tief verwurzelt im Ort. "Ladenburg war schon immer meine Heimat. Die Stadt hat mir so viel gegeben. Jetzt will ich etwas zurückgeben". Er habe früh gelernt, dass man sich einsetzen muss, wenn man etwas erreichen will, und betont: "Wenn ich etwas mache, dann richtig." Das zeigt auch sein Wahlslogan "Herzblut. Handeln. Habel."

Besonders wichtig ist ihm, bürgernah zu sein. Im Dialog könne man die besten Entscheidungen für alle treffen, ist sich der Kandidat sicher. Deshalb wolle er "Ladenburg kein fertiges Konzept überstülpen", sondern die Impulse der Bürgerinnen und Bürger in sein Wahlprogramm aufnehmen. Einige Themen liegen ihm jedoch besonders am Herzen. So zum Beispiel die Wirtschaftsförderung, die er in Zukunft wieder zur Chefsache machen wolle. "Wenn wir die Wirtschaft vor Ort mehr fördern, stellen wir uns langfristig für die Zukunft auf", so Habel. Auch das Parkraumkonzept sei etwas, was man dringend angehen müsse, denn der Verkehr sei ein großes und wichtiges Thema in der Stadt.

Für den Sanierungsstau sieht er eine Sanierungsampel für städtische Liegenschaften als sinnvoll an, die analysiert und bewertet, wann man welches Projekt angehen sollte. Auch die Digitalisierung und Transparenz der Verwaltung sind Habel ein Anliegen, ebenso wie die angestrebte Klimaneutralität der Verwaltung bis 2040. Diesen Beschluss müsse man endlich mit Leben füllen, findet er und nennt als konkrete Möglichkeit einen Klimabeirat. "Es gibt viele Themen, die noch in den Schubladen der Verwaltung liegen, und die jetzt angegangen werden sollten", so Habels Motivation.

Seine kommunalpolitischen Erfahrungen reichen weit zurück, erzählt Habel und zieht einen kleinen Flyer aus seiner Tasche. Darauf zu sehen ist er selbst, aber wesentlich jünger: 2009 kandidierte Habel für den Jugendgemeinderat, und 2012 wurde er dessen Vorsitzender. 2019 folgte dann der Sprung in den Gemeinderat. Bei der vergangenen Kommunalwahl erzielte er mit 5248 Stimmen das beste Ergebnis aller Bewerber.

Und auch eine mögliche Kandidatur zeichnete sich schon früh ab: "In der fünften Klasse haben wir ein Tagespraktikum machen sollen, und ich hatte zwei Traumberufe: Bundespolizist und Bürgermeister von Ladenburg." Für ein Praktikum bei der Polizei sei er zu jung gewesen, erinnert sich Habel, und so beschloss der Werkrealschüler, ein Praktikum als Bürgermeister zu machen. Daraus wurde eines als Verwaltungsfachangestellter, aber nichtsdestotrotz lernte er neben den unterschiedlichen Sparten der Verwaltung auch den damaligen Bürgermeister Rainer Ziegler kennen, der ihn empfing und sich lange Zeit für ihn nahm.

Nach der Mittleren Reife und der elften Klasse an einem Wirtschaftsgymnasium, ging Habel dann aber doch zur Bundespolizei, ist immer wieder auch auf Auslandseinsätzen im Auftrag der Europäischen Union. "Ich liebe meinen Beruf", sagt der Kandidat. Der könne auch als Bürgermeister einige Vorteile bringen, ist Habel überzeugt: So habe er beispielsweise gelernt, auch in brenzligen Situationen gut durchdacht zu handeln und durchsetzungsstark zu sein.

Dass er als Polizist keine Erfahrung in der Verwaltung hat, kann er nicht bestätigen: "Ich hätte nie gedacht, wie viel Verwaltungsarbeit man bei der Polizei macht.".Außerdem habe er dadurch, dass er bisher etwas ganz anderes gemacht habe, auch eine andere Sichtweise. "Ich sehe die Probleme aus der Ladenburger Sicht", denkt er, und Bürgermeister zu sein heiße für ihn, diese Probleme anzugehen, zu managen und viele Personen der Verwaltung mit ihren jeweiligen Kompetenzen zusammenzubringen. "Ein Bürgermeister ist auch Gestalter, nicht nur Verwalter", betont er.

"Ich freue mich richtig auf den Wahlkampf", sagt Habel. Es sei ihm wichtig, nah bei den Menschen zu sein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und die Hürden, ihn anzusprechen, niedrig zu halten. Erste Aktionen sind unter dem Motto "Habel hört hin!" geplant. Dabei wird er an unterschiedlichen Orten in der Stadt präsent sein. "Ich freue mich, noch mehr am Ladenburger Stadtleben teilzunehmen", so der Kandidat. Weitere Informationen und Termine gibt es auf www.sophian-habel.de

Update: Dienstag, 5. November 2024, 19.55 Uhr