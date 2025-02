Eppelheim. (fhs) "Ich stehe am Anfang des Austauschs mit den Eppelheimerinnen und Eppelheimern", erklärt Hilde Stolz aus Heidelberg. Und das hat seinen Grund: Erst am Sonntag hat sie sich zur Kandidatur um das Amt der Eppelheimer Bürgermeisterin entschieden. Am Montag trug Stolz alle erforderlichen Unterlagen zusammen. Als letzte von nun sechs Kandidierenden reichte sie ihre Bewerbung auf dem

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote