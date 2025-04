Von Sabrina Lehr, Felix Hüll und Christoph Moll

Eppelheim. Das war eindeutig: Matthias Kutsch heißt der neue Bürgermeister von Eppelheim. Der 41-jährige CDU-Stadtrat und Unternehmer aus Heidelberg holte bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt am Sonntag 63,4 Prozent der Stimmen und setzte sich damit klar gegen den Leimener FDP-Stadtrat Alexander Hahn durch.

Der 43-jährige Gymnasiallehrer musste sich mit 36,6 Prozent begnügen. Die Wahlbeteiligung lag bei gerade einmal 41,0 Prozent – und damit noch einmal sieben Prozent niedriger als im ersten Wahlgang vor zwei Wochen. Damals lag Kutsch schon mit 48,1 Prozent vor Hahn, der auf 23,2 Prozent gekommen war. Kutsch tritt die Nachfolge von Patricia Rebmann an, die im Februar nach etwas mehr als sieben Jahren als Bürgermeisterin als Dezernentin ins bayrische Rosenheim gewechselt war.

Bei den Kutsch-Unterstützern um Volker Wiegand (rechts) brach Jubel aus.

Schon als am Sonntag um 18.16 Uhr unter Applaus und Jubel das Ergebnis des ersten Wahlbezirks über die Leinwand in der Rudolf-Wild-Halle flimmert, ist die Richtung des Abends vorgegeben: 63,1 Prozent gehen hier an Kutsch, 26,9 Prozent an Hahn. Schon zu diesem Zeitpunkt ist in der Halle einiges los und Spannung liegt in der Luft. Ex-Bürgermeisterin Patricia Rebmann schaut – anders als noch vor zwei Wochen – vorbei. Und auch einige Bürgermeister aus der Region – darunter Jan Peter Seidel aus Neckargemünd und David Faulhaber aus Dossenheim – sind neugierig, wer ihr neuer Amtskollege wird. Mit Awais Buttar schaut auch ein Mitbewerber aus dem ersten Wahlgang vorbei. Dann treffen weitere Ergebnisse ein und sprechen eine deutliche Sprache: Kutschs schwarzer Balken auf der Leinwand bleibt deutlich größer als die gelbe Säule von Hahn, die beide farblich gut zur Parteimitgliedschaft der Bewerber passen.

Zwischenzeitlich hoffen die Anhänger von Alexander Hahn noch auf die Wende, doch der Leimener bewertet die Lage "realistisch", wie er sagt. Kutsch hingegen wird schon gefeiert. Einige Kinder skandieren "Kutsch, Kutsch". "Ich habe auch schon Papierblumen geschenkt bekommen", strahlt der Heidelberger und schüttelt zahlreiche Hände. Das sind noch keine Gratulationen, doch es sollen schon bald welche werden.

Um 18.44 Uhr steht dann fest: Kutsch wird Bürgermeister. In allen Bezirken sichert sich der 41-Jährige letztlich mehr als die Hälfte der Stimmen. Sein "niedrigster" Wert liegt bei 58,4 Prozent, sein bester bei 67,7 Prozent. Hahn zeigt sich als fairer Verlierer und gehört zu den ersten Gratulanten. Kutsch kommt aus dem Händeschütteln nicht heraus. Währenddessen präsentiert Bürgermeisterstellvertreter Linus Wiegand das Endergebnis. "Mein lieber Mann", kommentiert er Kutschs Prozentzahl. "Ein achtbares Ergebnis", attestiert er Alexander Hahn und bekommt Applaus. "Richtig gute Platzierung, es hat halt nicht gereicht."

Nach einigen Ständchen und der Überreichung der "Bürgermeisteruniform" durch Feuerwehrkommandant Christoph Horsch spricht der künftige Bürgermeister: "Ganz herzlichen Dank – Wahnsinn!", platzt es aus Kutsch unter Applaus heraus. "Ich freue mich sehr über das tolle Ergebnis." Kutsch dankt allen Wählern und allen Wahlhelfern für ihren Einsatz. Die dritte Wahl in kurzer Zeit sei eine große organisatorische Herausforderung gewesen.

Kutsch dankt seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team für die Unterstützung. "Am Ende helfen ganz viele mit", sagt er und spricht von einer "sehr ereignisreichen Reise": "Es hat mit dem Mut angefangen, dass man mich gefragt hat und mich ermutigt hat, hier zu kandidieren." Und es sei mit einer "tollen Aufbruchstimmung im Laufe der letzten Wochen" weitergegangen. Kutsch dankt auch Hahn und allen anderen Kandidaten: "Nur durch ihre Bereitschaft und ihr Engagement wurde gelebte Demokratie und eine echte Auswahl möglich." Die zwei Stärksten seien in die Stichwahl gekommen, er habe nun "das Glück, die Ehre und das Privileg", Bürgermeister zu sein, sagt Kutsch und verweist auf sein 100-Tage-Programm: "Sie wissen, was Sie gewählt haben." Heute sei aber ein Tag des Feierns. Und dieser geht im Restaurant "La Torre" am Wasserturm bis in die Nacht mit über 100 Menschen weiter. Gesungen wird der Tote-Hosen-Hit "An Tagen wie diesen".

Alexander Hahn gratuliert Kutsch herzlich und dankt seiner Familie, die zuletzt sehr auf ihn verzichten musste. "Es war mir eine große Ehre", sagt er und bittet seine Unterstützer – also SPD, Grüne und FDP – darum, offen auf Kutsch zuzugehen und die im Wahlkampf entstandenen Gräben zuzuschütten. In der Kommunalpolitik gebe es nicht Opposition und Regierung, es komme auf Zusammenarbeit an. "Ich hoffe, dass diese gelingt", so Hahn: "Nur so kommt die Stadt voran." Gegenüber der RNZ sagt Hahn, es sei unabhängig vom Ergebnis schön, dass es nun vorbei sei: "Ein so langer Wahlkampf zehrt, wenn man parallel noch einen Job hat." Hahn bedauert, dass weniger als die Hälfte der Eppelheimer wählen waren. Dies sei traurig. Für ihn gehe es nun als Lehrer weiter: "Ich stehe um halb sechs auf und gehe zur Arbeit."