Hirschberg. (max) Wie schön die Bergstraße ist, das können sich Ausflügler am kommenden Sonntag, 7. April, noch mal besonders vor Augen führen. Dann findet zwischen 11 und 17 Uhr das vom Verein Blühende Bergstraße organisierte Blütenwegfest zwischen Großsachsen und Dossenheim statt.

In Hirschberg können die Besucher auf dem mit einem "B" gekennzeichneten Wanderweg an zwölf Stationen Halt machen. Los geht es in Großsachsen mit einem Begrüßungsstand von der Hirschberger Gemeinde und der Blühenden Bergstraße an der Straßenbahnhaltestelle Großsachsen Süd.

Zwischen der Straßenbahnlinie und dem Marbacher Hof ist das Weingut Raffl mit Wein, Vinschgauer Fladenbrot und Kaminwurzen postiert. Außerdem Tonia Hermann mit Bienenprodukten und der örtliche Odenwaldklub mit Informationen.

Weiter geht es zum Marbacher Hof, wo Schafe bestaunt werden können und zwischen 13 und 16 Uhr Ponyreiten angeboten wird. Dazu gibt es Suppen, Waffeln sowie kalte und warme Getränke.

Von dort aus weiter Richtung Leutershausen steht der Apfelhof Schulz und bietet Äpfel, Apfelchips, Schupfnudeln mit Apfelmus sowie Säfte an. Zudem stehen dort auch die Weinheimer Jäger, die die Wanderer mit Wildbratwurst versorgen. Ein Stück weiter hat das Weingut Fiedler einen Stand und bietet Wein und Rotweinkuchen. Gleich darauf folgt der Weinheimer Nabu, der über Amphibien und naturnahe Gärten informiert. Der zweite Begrüßungsstand von Verein und Gemeinde ist im Kirchenwingert in Leutershausen.

Eine Vielzahl an Ständen gibt es beim Wanderparkplatz Kehrrang. Dort stellen sich die Landfrauen aus dem Ortsteil auf (Kaffee und Kuchen). Außerdem das Quittenprojekt aus Sulzbach mit seinen Spezialitäten, der Katoffelhof Müller mit Kartoffelpuffern und Würstchen mit Kartoffelsalat, die Woinemer Hausbrauerei mit Bier, Eintopf und Gegrilltem, das Weingut Teutsch mit einer Auswahl aus dem eigenen Keller, die Tanzschule "house of dance-style" mit der Kinderbetreuung "Happy-Kids" mit einem Kinder-Unterhaltungsangebot und ungarischen Langos. Außerdem das Bistro Aubergin mit Leckereien wie Pulled-Pork-Burgern oder Quinoa-Salat. Außerdem gibt es dort einen Stand der Hirschberger Bürgerstiftung sowie Naturseifen und -kosmetik.

Weiter Richtung Schriesheim wartet Sylvia Krebaum mit ihren Schafen. Bei ihr gibt es unter anderem Ziegenkäse-Brötchen. Zuletzt auf Hirschberger Gemarkung begrüßt die BUND-Naturschule die Gäste mit Goldwaschen und einer Ausstellung sowie Darsch & Maier mit Harfe und Mandoline.

Info: Weitere Infos unter www.bluehende-bergstrasse.de/bluetenwegfest