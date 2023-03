Das lang gestreckte Gebäude in der Bahnhofstraße bietet auf zwei Etagen Verkaufsflächen von insgesamt 8300 Quadratmetern und im Keller 2000 Quadratmeter für Archiv- und Lagerräume im Untergeschoss. Das gesamte Areal umfasst etwa 15.000 Quadratmeter. "Das Objekt macht aus, dass es innen keine Stützen gibt und man somit nur durch die zwei Ebenen und die Außenhülle Grenzen gesetzt bekommt", schwärmt Moritz Zapf von der Zapf Projektentwicklungs-GmbH. Der Geschäftsführer habe den Anspruch, aus dieser Gebäudesubstanz etwas Gutes zu machen und für eine Wiederbelebung zu sorgen. "Wir können sehr unterschiedliche Flächen und Größen anbieten", betont Zapf. Im vorderen Gebäudebereich im Norden nahe der B 45 seien Bereiche ideal für viel Publikumsverkehr, im hinteren Bereich befinden sich Räume etwa für Lager oder Labornutzung. "Wir wollen lokalen Betrieben Platz zur weiteren Entfaltung bieten", so Zapf, für den die Stärken des Standortes ...

Das Möbelparadies in Bammental wurde 1962 in der Bahnhofstraße errichtet. Es wurde vom Unternehmen Möbel-Streib aus dem Schreinerdorf Eschelbronn betrieben. In den Ausstellungshallen von Möbel Streib in Bammental und Eschelbronn wurden moderne Wohn- und Kücheneinrichtungen angeboten. Der Niedergang des Unternehmens begann im neuen Jahrtausend. Nach Leerständen und Verkäufen in Eschelbronn mauserte sich das Bammentaler Möbelparadies zum Hauptgeschäft des Unternehmens. Ende 2019 folgte jedoch auch hier ein Räumungsverkauf – und das Aus des Möbelparadieses. Geschäftsführer Karl-Heinz Felke sprach auf RNZ-Nachfrage damals von einer "Reaktion auf die wachsende Konzentration des Möbelmarkts" und weitere neue Möbelhäuser in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie die Konkurrenz durch den Internethandel, dem der Mittelstand mit kleineren Häusern keine Paroli bieten könne.

Bammental. Ein Unternehmen, das Süßwaren vertreibt, die Deutsche Post und ein Fitnessstudio: So vielfältig sind die Mieter, die mittlerweile im "Gewerbepark Bammental B 45" Einzug hielten. Dem Gebäude direkt an der Bundesstraße B 45 wird Stück für Stück neues Leben eingehaucht, nachdem die Geschichte des Möbelparadieses zu Jahresabschluss 2019 ein Ende gefunden hatte.

Von Benjamin Miltner

Das war das Möbelparadies

Auch der Süßwarenvertrieb gehört dazu. Foto: Alex

Das ist der Gewerbepark

Das lang gestreckte Gebäude in der Bahnhofstraße bietet auf zwei Etagen Verkaufsflächen von insgesamt 8300 Quadratmetern und im Keller 2000 Quadratmeter für Archiv- und Lagerräume im Untergeschoss. Das gesamte Areal umfasst etwa 15.000 Quadratmeter. "Das Objekt macht aus, dass es innen keine Stützen gibt und man somit nur durch die zwei Ebenen und die Außenhülle Grenzen gesetzt bekommt", schwärmt Moritz Zapf von der Zapf Projektentwicklungs-GmbH. Der Geschäftsführer habe den Anspruch, aus dieser Gebäudesubstanz etwas Gutes zu machen und für eine Wiederbelebung zu sorgen. "Wir können sehr unterschiedliche Flächen und Größen anbieten", betont Zapf. Im vorderen Gebäudebereich im Norden nahe der B 45 seien Bereiche ideal für viel Publikumsverkehr, im hinteren Bereich befinden sich Räume etwa für Lager oder Labornutzung. "Wir wollen lokalen Betrieben Platz zur weiteren Entfaltung bieten", so Zapf, für den die Stärken des Standortes offensichtlich sind: die hohe Sichtbarkeit und gute Anbindung durch die Bundesstraße mit über 18.000 Fahrzeugen am Tag.

Das sind die neuen Mieter

Mit Fenris Gym hat sich im Gewerbepark ein Fitnessstudio angesiedelt, das kürzlich Eröffnung feierte. Dahinter stehen Lenard Belzner und David Bohr, die seit vier Jahren bereits in Eppelheim ein kleines Studio für "Personal Training" betreiben. In Bammental haben die beiden Sportliebhaber und Jung-Unternehmer nun ein klassisches Studio samt Freihantelbereich aufgebaut. "Wir wollen die bestmögliche Ausstattung für jedes Training bieten, egal ob für Einsteiger oder Profis", berichtet Bohr. Dementsprechend breit sei die Zielgruppe. Die älteste Nutzerin sei 80 Jahre alt. Im Studio selbst wurde der Industriecharme des Gebäudes bewahrt. Die Flächen sind schlicht und großzügig gehalten. Einen Wellnessbereich, Zirkeltraining oder klassische Kurse gibt es nicht, es sollen aber regelmäßig themenbezogene Workshops angeboten werden.

Seit nunmehr einem Jahr geht im Gewerbepark die Post ab. Die Deutsche Post/DHL Gruppe wickelt von hier die Brief- und Paketzustellung für Bammental, Gaiberg, Mauer, Wiesenbach und Neckargemünd inklusive aller Ortsteile ab. Ihre gut sichtbare Fahrzeugflotte – zum großen Teil elektrisch – beliefert von hier insgesamt über 16.000 Haushalte. Als dritter Hauptmieter hat sich die Firma Fisher’s Global Imports GmbH in Bammental angemietet. Die Mannheimer Firma vertreibt Süß- und Snackwaren, Getränke und weitere Produkte aus den USA, hat jüngst aber ein Insolvenzverfahren eröffnet. Weitere Mieter sind die Clean cups Mehrweglösungen GmbH, Ruf Fensterbau sowie die SRH, die im Gewerbepark ein reines Lager unterhält.

DHL ist ebenfalls einer der Hauptmieter. Fotos: Alex

Das soll noch kommen

"Etwa 60 Prozent der Gesamtfläche sind vergeben", berichtet Moritz Zapf. Für die restlichen Flächen seien die Projektentwickler in guten Gesprächen, für zwei Räumlichkeiten kurz vor dem Abschluss. Warum verläuft die Vermietung trotz der angepriesenen Standortvorteile so zäh? "Mit Corona und den Verwerfungen in der Wirtschaft durch Lieferengpässe und die Kriegsfolgen hatten und haben wir schwierige Rahmenbedingungen", erklärt Zapf. Dennoch sei man mit dem Projekt nach wie vor zufrieden und vom Standort überzeugt. "Der Imagewandel weg vom Möbelparadies hin zum Gewerbepark muss in die Köpfe der Leute rein", meint Zapf. Hierbei mitwirken soll die Laufkundschaft des Fitnessstudios, das als ein zentraler Publikumsmagnet gefunden wurde. Ein zweiter soll sich durchs Besetzen der Fläche für innenstadtrelevanten Einzelhandel am "Keil" des Komplexes etablieren. Hier ist auch ein Anbau für den bisherigen Eingangsbereich geplant, der weitere rund 200 Quadratmeter Fläche schaffen würde. Bisher hat Zapfs Firma nach dem Kauf des Objekts eigenen Angaben zufolge etwa 2,5 Millionen Euro fürs energetische Sanieren sowie das Herrichten der bereits vermieteten Flächen ausgegeben. Zapf: "Wir werden – abhängig von Bedarf und Wünschen weiterer Nutzer – sicher noch deutlich mehr investieren."