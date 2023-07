Neckargemünd. (cm) "Neue Aufzüge für Neckargmünd Altstadt!" verkündet die Bahn seit Kurzem auf Plakaten am Altstadt-Bahnhof der Stadt am Neckar. Dass darauf der Name der Stadt falsch geschrieben war, ärgerte Bürgermeister Frank Volk zwar auch. Vielmehr störte ihn jedoch der kurzfristig für Montag angekündigte Beginn der Arbeiten. Denn ab Mittwochabend wird die Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Eberbach ohnehin für drei Monate voll gesperrt.

"Zunächst will ich meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass die enorm störungsanfälligen Aufzüge am Haltepunkt Neckargemünd-Altstadt nun endlich erneuert werden", schrieb Volk an die Bahn. "Der Termin ist allerdings sehr ungünstig gewählt und zeugt – wieder einmal – von mangelnder Koordination innerhalb der Deutsche Bahn AG." Durch einen Aushang – und nicht etwa durch direkte Information an die Kommune, die das hätte medienwirksam begleiten können – habe man erfahren, dass die Aufzüge ab Montag erneuert werden. "Die Terminierung ist absolut unverständlich", kritisierte Volk.

Eine Bahnsprecherin räumte auf RNZ-Anfrage einen Fehler ein: "Die Baumaßnahmen starten am 31. Juli", erklärte sie. "Das Datum auf den Schildern vor Ort war fehlerhaft, wir werden diese umgehend korrigieren." In einer Mitteilung hieß es, dass die Bahn in "Neckargemünd" – diesmal korrekt geschrieben – rund 600.000 Euro investiert und beide Aufzüge parallel erneuert. Fahrgäste würden ab November von einem verlässlicheren Betrieb profitieren.

Volk bat die Bahn außerdem darum, die Zahl der Reinigungen am Bahnhof deutlich zu erhöhen. "Bereits bei Normalbetrieb reichen diese nicht aus", betonte er. "Wenn nun zusätzlich täglich mehrere Tausend Reisende vom/zum Schienenersatzverkehr wechseln, werden die Nutzungsspuren deutlich zu sehen sein." Die Sauberkeit sei für Neckargemünd mit mehreren Tausend Übernachtungen von Touristen wichtig.