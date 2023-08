Leimen. (cm) Es sind verstörende Szenen: Ein auf Tiktok und Facebook kursierendes Video zeigt, wie offenbar zwei Gruppen von Männern im Zentrum von Leimen beim Kurpfalz-Centrum aufeinander losgehen. Es trägt den Titel "Rheinauer rennen von Leimener weg". Eine Person wird offenbar niedergeschlagen, später ist ein am Boden liegender Mann zu sehen. Das Video alarmiert auch die Stadtspitze.

Diese teilte am Montag mit, dass sich der Vorfall am vergangenen Freitag ereignet haben soll. Polizeisprecher Philipp Kiefner konnte dies nicht bestätigen. Die Ermittlungen zu dem Video würden noch andauern. Die Polizei sei jedenfalls zu keinem entsprechenden Vorfall alarmiert worden.

Ob es dort strafbare Handlungen gab, sei unklar. "Wir prüfen nun, ob es sich um rivalisierende Jugendgruppen handelt oder es einen anderen Anlass gab", so Kiefner. Solche Szenen seien jedenfalls kein Dauerzustand in Leimen. Der Ursprung des Videos ist unklar.

Vieles spreche für eine Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen, teilte derweil die Stadt mit. "Ich habe das Video natürlich auch gesehen und mich daraufhin sofort mit dem zuständigen Polizeirevier in Wiesloch in Verbindung gesetzt", erklärte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. Die Polizei werde gerade in diesem Bereich ab sofort ihre Kontrollen und Streifen verstärken, so Reinwald.

"Wir werden in enger Abstimmung mit unserer Polizei, die gerade auf diesem Gebiet eine große Erfahrung hat, hier sorgfältig vorgehen", betonte der OB. "Noch wissen wir nicht, was genau passiert ist und um wen es sich überhaupt handelt." Über die städtische Jugendarbeit werde man daran arbeiten, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen. Falls doch, sollten Bürger sofort die Polizei rufen.