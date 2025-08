Mauer. (ee) Schock am Morgen im Ortskern: In der Sinsheimer und der Heidelberger Straße ist in die Apotheke, die Bäckerei und ein Lokal eingebrochen worden. Ob die Taten zusammenhängen, ist noch nicht klar. Auch wenn alle Geschäfte direkt wieder öffnen konnten, ermittelt nun die Polizei.

Die Einbrüche fanden von Samstag auf Sonntag zwischen 22 und 6.30 Uhr statt. "Der Einbruch in die Bäckereifiliale wurde durch eine Angestellte des Geschäfts festgestellt", so Polizeisprecherin Celina-Marie Petersen. Den Einbruch im Restaurant entdeckte die Polizei daraufhin, jenen in der Apotheke Reinigungskräfte.

"Die zweiflügeligen Türen wurden mittels Gewalt auseinandergezogen, sodass man durch einen Spalt in das Geschäft gelangen konnte", so Petersen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Nun wird ermittelt, ob Wertgegenstände entwendet wurden. Zeugen melden sich unter Telefon 0621/1744444.