Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Was Beharrlichkeit und Engagement junger Menschen bewirken kann, ist am Montag, 22. Mai, in Hirschberg überdeutlich geworden. Zwei Jahre nach der ersten Idee wurde dort die Pumptrack-Anlage am Sportzentrum in Leutershausen mit einer Feier eingeweiht.

Mit ihren Hügeln, steilen Kurven und temporeichen Abfahrten hat die