Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Himmel und Erde" war früher ein beliebtes Gericht, das mit einfachsten Zutaten zubereitet wird. Seinen Namen erhielt es durch seine Hauptzutaten, den Kartoffeln, die auch als Erdäpfel bezeichnet werden, und den Äpfeln, die an den Bäumen hängen und in den Himmel wachsen", weiß Katharina Kreissig um den Ursprung. Von der Namensgebung her passt das einstige "Arme-Leute-Essen" und rustikale Küchen-Klassiker auch ein wenig zum Beruf ihrer Mannes, Pfarrer Bernd Kreissig. Mit der Meeresbiologin, die im christlichen Glauben verankert ist, setzen wir unsere Serie "am Herd mit" fort.

"Keine Sorge es handelt sich bei "Himmel und Erde" keineswegs um ein Rezept von biblischem Ausmaß, ganz im Gegenteil, es ist ohne großen Aufwand rasch zuzubereiten", bemerkt die Pfarrersfrau und studierte Meeresbiologin. Für die gebürtige Westfälin ist das herzhafte Gericht kulinarischer Teil der Kindheit. "Die Zutaten waren immer vorhanden, und der Klassiker kam ein bis zweimal im Monat bei uns auf den Tisch", erinnert sie sich. Die gekochten Kartoffeln und Äpfel seien von ihrer Mutter mit einem Stampfer vereint und das Ganze mit gerösteten Zwiebeln und der traditionellen Blutwurst serviert worden.

Letzterer konnte die kleine Katharina so gar nichts abgewinnen, dafür der Dackel unter dem Tisch umso mehr. "Er hat die Wurst "im Flug" aufgeschnappt und anschließend verputzt", erzählt sie. Ihr jüngerer Bruder habe das geheime Manöver zwar beobachtet, aber sie nie verpetzt. Mit der Zeit sei ihrer Mutter aber doch aufgefallen, dass aus der Blutwurst eine "Flugwurst" wurde und so blieb sie davon verschont. Dem Apfel-Kartoffel-Stampf ist sie allerdings bis heute treu geblieben. "Die Blutwurst meiner Kindheit als Beilage ist zwischenzeitlich passé, mir schmecken geröstete Zwiebelscheiben samt knusprig gebratenen Schinkenwürfeln sowie Schinkenspeck-Scheiben oder auch mal eine Bratwurst dazu", und sie ergänzt: "Mein Mann isst den Apfel-Kartoffelstampf auch gerne vegetarisch."

Und für die eine Zutat sind Kreissigs ausgesprochen naturnah unterwegs. "Wir haben unter anderem einen Apfelbaum der Sorte Boskop im Garten, diese Äpfel eignen sich ideal zu Kochen. Zwar frisst sich bei uns keine Schlange, aber schon einmal ein Wurm durch die "Paradiesfrucht", weshalb ich die befallenen Stellen einfach wegschneide und den Apfel nicht wegschmeiße, sondern weiter verwerte."

Nachhaltigkeit ist ihr auch in anderen Dingen wichtig – im Kleinen wie im Großen. Sei es mit Anpflanzungen im Kirchgarten mit Blick auf die Insekten oder bei Studienreisen und Vorträgen im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels und dem Überfischen der Meere. Letzteres bringt ihr Beruf als Meeresbiologin so mit sich. "Ich hatte schon als Kind ein Aquarium, später bin ich dann im Baggersee abgetaucht", verrät Katharina Kreissig schmunzelnd und ergänzt: "Nach meinem Studienabschluss in Kiel als Diplom-Meeresbiologin arbeitete ich zunächst im Labor und landete dann beim Heidelberger Wissenschaftsverlag Springer in der Abteilung für naturwissenschaftliche Weiterbildung."

In Heidelberg hat sie dann auch ihr Herz verloren. "Bernd arbeitete damals in Mannheim ebenfalls im Verlagswesen, wir kamen in Kontakt und so lernte ich nicht nur das romantische Heidelberg, sondern bei der Gelegenheit auch meinen späteren Ehemann kennen", erzählt Katharina Kreissig. Nachdem ihr Mann als Spätberufener vor fünf Jahren eine Pfarrstelle in Edingen antrat konvertierte die Katholikin schließlich zum evangelischen Glauben und engagiert sich seither in der Kirchengemeinde "als Mädchen für alles", wie sie scherzend formuliert.

"Himmel und Erde" für zwei Personen

Zutaten:

400 Gramm Kartoffeln

400 Gramm Äpfel

eine mittelgroße Zwiebel

100 Gramm Speckwürfel oder Speckstreifen

etwas Salz

etwas Butter

Zubereitung: