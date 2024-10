Weinheim. (cab) Die Niederlassung Südwest der Autobahngesellschaft des Bundes hat die Überleitung von der Autobahn A659 auf die A5 am Weinheimer Kreuz in Richtung Heidelberg am Mittwochnachmittag wieder öffnen lassen. Das teilte eine Sprecherin der Behörde mit.

Die Tangente musste nach Überflutungen in Folge starker Regenfälle am Dienstagmorgen gesperrt werden. Hier geschah anschließend auch ein Unfall. Ursache der Überflutung auf der Fahrbahn war der Landgraben gewesen, der unter der Überleitung verläuft. Dieser hatte die Regenmengen nicht mehr halten können und war übergelaufen. Das Wasser ergoss sich in das Entwässerungssystem der Autobahn, das nur auf geringere Mengen ausgelegt ist.

So kam es zum Rückstau auf der Tangente. Die Autobahngesellschaft fand nun in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt der Stadt Weinheim, das für den Landgraben zuständig ist, eine kurzfristige, aber stabile Lösung. Die Stadt Weinheim ließ am Landgraben einen Damm errichten, der ein weiteres Überlaufen verhindert. So konnte die Tangente am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben werden – allerdings mit einer präventiven Maßnahme.

Das Tempo vor der Überleitung wurde von 100 auf 80 km/h gedrosselt. In der Kurve der Tangente gilt Tempo 40. Dies sei den weiteren Regenfällen geschuldet, die für die nächsten Tage angekündigt seien, so die Sprecherin. Sie ging aber davon aus, dass es hier zu keinen weiteren Überflutungen der Fahrbahn kommen wird: "Der Damm wird halten".

Update: Mittwoch, 9. Oktober 2024, 15.45 Uhr

Fahrbahn an Weinheimer Kreuz überflutet – Sperrung sorgt für Unfall

Mannheim/Heilbronn/Karlsruhe. (cab) Der anhaltende Starkregen hat auch in der Region zahlreiche Straßen überschwemmt und verschmutzt. Das Polizeipräsidium Mannheim berichtete zudem von überfluteten Unterführungen.

Am Weinheimer Kreuz stand auf der Tangente von der A659 auf die A5 in Richtung Heidelberg das Wasser. Bei starkem Regen kommt das hier immer wieder vor. Eine Sprecherin der Niederlassung Südwest der Autobahngesellschaft stellte klar, dass der Grund dafür nicht in der Beschaffenheit der Fahrbahn zu suchen sei.

Unter der Autobahn verlaufe in diesem Bereich vielmehr der Landgraben. Dieser staue sich auf, dann fließe das Wasser in die Entwässerung der Autobahn. Diese sei jedoch lediglich auf das Oberflächenwasser der Fahrbahnen ausgelegt. Also kann die Entwässerung die großen Mengen nicht aufnehmen, und sie ergießen sich auf die Tangente. Diese ist laut der Sprecherin voraussichtlich noch bis Freitag gesperrt, weil weiterer Regen angesagt ist. Der Verkehr wird über die Kreisel des Weinheimer Kreuzes in Richtung Heidelberg umgeleitet.

Das bemerkte ein Citroën-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr zu spät. Er wollte von Viernheim her auf die A5 in Richtung Süden abbiegen und registrierte erst im letzten Moment, dass die Auffahrt nach Heidelberg nicht befahrbar ist. Also lenkte er zurück auf die Fahrbahn der Überleitung. Hier stieß er mit einem Mercedes zusammen.

Dessen Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Mehrere witterungsbedingte Unfälle gab es auch im Einflussbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn, unter anderem wegen Aquaplanings. Davon seien auch die Autobahnen A6 und A81 betroffen gewesen.

So geriet etwa am Montagabend ein Jaguar-Fahrer auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Weinsberg ins Schleudern, weil er im Regen zu schnell fuhr. Das Auto kollidierte mit dem Mercedes eines 53-Jährigen und prallte gegen die Leitplanke. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf insgesamt etwa 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei in Karlsruhe meldete vor allem im Bereich der Stadt Bruchsal stark steigende Pegelstände, vollgelaufene Keller und Überflutungen.

Update: Dienstag, 8. Oktober 2024, 19.50 Uhr

Sperrung wegen Regen sorgt für Unfall am Weinheimer Kreuz

Update: Dienstag, 8. Oktober 2024, 8.30 Uhr