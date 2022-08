Höpfingen. (dore) "Es war unglaublich und sehr emotional!" Die Initiatoren Moritz Reinhard und Daniel Nohe sind überwältigt von dem großen Zuspruch, den der "We Can Do More"-Spendenlauf am vergangenen Samstag im Rahmen des TSV-Sportfests erfahren hat.

Die Familie des an Krebs erkrankten Milo Schell aus Höpfingen habe Tränen in den Augen gehabt, als die Spendenschecks übergeben wurden.