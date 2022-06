Walldürn. (Sti.) Zu einer Spendenübergabe in Höhe von 3300 Euro an den Ambulanten Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwald-Kreises trafen sich jüngst Dennis Halász, Inhaber des Tattoostudios "Madox Ink", und seine Ehefrau Nadine mit der Vorsitzenden des Kinderhospizdiensts des Neckar-Odenwald-Kreises, Felicitas Zürn. Wie Dennis Halász betonte, haben sich seine Frau und er zum Ziel gesetzt, Schwächeren zu helfen. Deshalb haben sie bei einem Walk-in-Tag an Christi Himmelfahrt Geld für den Ambulanten Kinderhospizdienst und somit für schwerstkranke Kinder und deren Familien gesammelt.

Drei aus der Schweiz und aus Berlin angereiste Tätowierer sowie Inhaber Dennis Halász standen bereit, um Interessierten ein Kunstwerk auf der Haut zu verewigen oder sie zu piercen – ein Angebot, von dem am Vatertag 52 Kunden Gebrauch machten. Über eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sowie eine Spendenbox kam weiteres Geld zusammen. Insgesamt sammelte das Ehepaar Halász so 3300 Euro. Wie Dennis Halász abschließend noch anmerkte, sei dies nicht die erste Hilfsaktion gewesen, die er zusammen mit seiner Frau Nadine auf die Beine gestellt habe, und: "Es soll nicht die letzte bleiben."

Zürn, die den symbolischen Scheck für den Kinderhospizdienst entgegennahm, zeigte sich überrascht und sehr erfreut über diese unerwartet großzügige Spende. Sie erklärte, dass der Kinderhospizdienst das Geld verwenden möchte, um Kindern und ihren Familienangehörigen am 26. Juni eine Schifffahrt auf dem Neckar von Neckarsteinach nach Heidelberg im Rahmen der Aktion "Kinderlebenslauf" zu ermöglichen. Die Schifffahrt ist Teil einer 7000 Kilometer langen Pilgerreise durch ganz Deutschland über seine Grenzen hinaus mit Start und Ziel in Berlin. Der "Kinderlebenslauf" soll die Versorgungslage für rund 50.000 Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen verbessern und Aufmerksamkeit für dieses Thema erzeugen.