Walldürn. (ankf) "Kaaf’s in Dürn", erhält eine ganz neue Bedeutung, wenn man dabei auch noch etwas Gutes tun kann. Mit der Aktion "Heimat shoppen" sammeln die Walldürner Punkte für ihre örtlichen Vereine. Perfekt zum "Lichderfeschd", können die Besucher beim Einkauf in den Walldürner Geschäften vom 16. bis zum 17. September Punkte sammeln und die Vereine ihrer Wahl unterstützen.

"Wir wollen die Kunden dafür sensibilisieren, auch in den regionalen Geschäften einzukaufen", sagte Bürgermeister Markus Günther. Die Idee zum Gewinnspiel entwickelte das Stadtmarketing Walldürn mit dem Ziel, nicht nur die regionalen Geschäfte zu unterstützen, sondern auch die örtlichen Vereine. "Unsere Geschäfte waren durch die Pandemie auch stark belastet, und wir wollen daher die Leute wieder mehr dazu animieren in Walldürn einzukaufen", so der Bürgermeister.

Wie das Gewinnspiel funktioniert, erklärte Marianne Stäudinger vom Touristikbüro: "Bei jedem Einkauf in einem teilnehmenden Geschäft würfelt man. Die Augenzahl und den Verein, der unterstützt werden soll, trägt man auf den in den Geschäften ausliegenden Teilnehmerkarten ein. Das jeweilige Geschäft setzt dann noch einen Stempel darunter."

Bis zum 30. September können die Teilnehmerkarten dann in der Tourist- und Freizeitinformation in Walldürn (Hauptstraße 27) abgegeben werden. Der Verein, der dann die meisten Punkte erhalten hat, gewinnt den Hauptpreis. Durch das Sponsoring der Stadtwerke Walldürn, der Volksbank und der Sparkasse können die Vereine bis zu 1500 Euro gewinnen. Gefördert wird die Aktion durch die IHK.

Bei den teilnehmenden Handwerkern, Bürogeschäften und den Firmen können die Teilnehmer auch ohne Einkauf für "ihren Verein" würfeln.

Teilnehmende Geschäfte sind: Bäckereien Günter, Leiblein und Müssig, Beauty Place, Blumenhaus Kaufmann, Central Apotheke, Elektro Hess, Friseure Hefner und Hess, Gasthäuser Hirsch, Schieser und Linkenmühle, Getränke Löhr, Golfclub Neusass, Leistungszentrum Eisi, Löwenlichtspiele, Marien Apotheke, Metzgerei Kaufmann, Schuhmoden Müller, Uhren Schell, Wohnfitz, Autohäuser Golderer, Gramling, Rüdiger und Trusch, Berres Nudeln, Busunternehmen Berberich, Bäderbauer Kreis, Logistik Express Baumann, Odenwald Treuhand, Oliver Stumpf Signal Iduna, RCO, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sportbox, Stadtwerke, Volksbank Franken, Wäscherei Paar und ZG Raiffeisen Baustoffe.