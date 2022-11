Walldürn. (jam) Die öffentlichen Gebäude der Stadt Walldürn sind "zwischen den Jahren" nicht zugänglich. Wer diese Entscheidung getroffen hat, wollte Stadtrat Alexander Ockenfels am Montag in der Sitzung des Gemeinderats wissen. "Wir haben den Trainingsbetrieb untersagt, um Energie zu sparen", antwortete Stadtbauamtsleiter Christian Berlin. Nicht von der Sperrung betroffen sind Veranstaltungen wie das Theater der "Seehasen".

Berlin zufolge hat die Erfahrung aus den Vorjahren gezeigt, dass in den Weihnachtsferien die Trainingsbeteiligung abnimmt. Um nicht für die "Hälfte der Teilnehmer" die gleichen Energiekosten aufzuwenden, hat sich die Verwaltung für eine Schließung ihrer Hallen entschieden. "Das Sparen geht nur, wenn die Gebäude komplett geschlossen sind", sagt Berlin.

Nach Rückfragen der Ortsvorsteher Gina Bodirsky (Gottersdorf) und Wolfgang Stich (Rippberg) zeigte sich die Verwaltung am Montag allerdings offen für weitere Ausnahmen. So berichtete Bodirsky, dass die "Höhgöiker" aus Glashofen in der Gottersdorfer Schule für ihre Fastnachtsauftritte proben. Für die Garden wäre es ein Problem, wenn sie bis in den Januar hinein nicht für ihre Auftritte trainieren könnten. Stadtrat Ockenfels merkte an, dass es bei den Tanzgruppen die Bereitschaft gäbe, ohne Heizung in kalten Räumen zu üben.

"Wer zwischen den Jahren eine Halle braucht, soll sich bei uns melden", merkte der Stadtbauamtsleiter schließlich an. Er – und in letzter Instanz Bürgermeister Markus Günther – entscheiden dann für jeden Einzelfall, ob eine Hallennutzung möglich ist.