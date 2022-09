Mosbach-Lohrbach. (RNZ) Zur festen Adresse für Autoliebhaber entwickelt sich allmählich das Areal am Lohrbacher Flugplatz. Nachdem zuletzt bei "Motoren, Mode und Musik" eine Vielzahl an autoaffinen Besuchern den Weg auf die Lohrbacher Höhe gefunden hatten, stand am Samstagabend eine Premiere an: Gemeinsam luden "US Car World" und "Street Passion" zur erstenfa Tuning-Night ein.

Stimmungsvoll illuminiert präsentierte sich dabei das erstaunlich satte Grün neben den den Geschäftsräumen von Nicolai und Engelbert Reiß aus dem Veranstaltungsteam. Jene Rasenfläche füllte sich dann nach und nach mit US-Cars und individuell veredelten Sportwagen. Nach Einbruch der Dunkelheit parkten dann etwa 250 Fahrzeuge auf der Open-Air-Ausstellungsfläche. Drumherum tauschten sich die jeweiligen Besitzer und weiteren Autofreunde aus, genossen das "Super-Ambiente", wie ein Besucher aus der Kurpfalz zum Odenwald-Trip anmerkte.

Zu den schicken Autos in verschiedenen Ausführungen (die teils auch prämiert wurden) gab’s Streetfood in ebensolchen Varianten. Die coole Atmosphäre genossen auch die allermeisten Teilnehmer ganz entspannt. Zwei Autos allerdings, deren Fahrer sich nicht an die ausgegebenen Spielregeln der Veranstalter hielten, wurden deren Angaben zufolge "der Polizei gemeldet".