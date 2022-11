Was sicher auch der Grund dafür ist, warum das rund 380.000 Euro teure Großprojekt nicht nur durch Leader-Mittel gefördert wird (184.200 Euro), sondern es auch in die Projektliste der Dietmar-Hopp-Stiftung schaffte (80.000 Euro). Die Gemeinde Fahrenbach steuert 45.000 Euro bei, die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald 10.000 Euro. Und über ein Crowdfunding mit der Volksbank Mosbach kamen noch viele weitere private Spenden dazu. "Natürlich wird auch das Konto des SV Robern durch den Bau dünner, doch "wir haben lieber Bewegung auf der Anlage, als festsitzendes Geld auf dem Konto", machte Kassier Dennis Galm grinsend deutlich.

Von Uwe Köbler

Robern. Die gerade entstehende Sport- und Begegnungsstätte "reAnimate" am Roberner Sportgelände ist in doppelter Hinsicht herausragend. Darin waren sich die Protagonisten bei der Baustellenbesichtigung, verbunden mit dem offiziellen Spatenstich, einig: Einerseits, weil der große Spielturm in "Römer-Optik" schon von der L525 ins Auge sticht, wenn Robern sonst noch verborgen im Tal liegt. Anderseits, weil sich die Macher des Sportvereins an ein solches Projekt gewagt haben, das viele anfangs in die Rubrik "utopisch" einordneten.

Dass man beim SVR für das Vorhaben brennt, wurde bei dem verspäteten Spatenstich mehr als deutlich. Weder von Terminverschiebungen, einem abgesunkenen Bagger noch den großen Pfützen, die ein Weiterarbeiten und das Planieren der Spielfläche verzögern, lässt man sich unterkriegen. "Das ist halt so, denn die neue Anlage", erklärte SVR-Vorsitzender Matthias Albert, "steht quasi direkt auf dem Limes, und der wurde halt auf dem guten festen Lehmboden gebaut." Das koste zwar etwas mehr Zeit, minimiere aber nicht das Ziel, mit der reAnimate-Anlage etwas für die Region und für alle Generationen zu tun.

Übersetzt bedeutet reAnimate "wiederbeleben". Passt, denn die Anlage soll die Freude an der Bewegung in der Gemeinschaft wecken, das ehrenamtliche Engagement fördern, Sport, Spiel und Spaß im Freien – insbesondere für die Jugend – bieten und mit Bezug auf den Limes auch das Interesse an der regionalen Geschichte wecken. Letztlich wird auch die Attraktivität des ländlichen Raumes durch die neue Sportstätte erhöht.

Was sicher auch der Grund dafür ist, warum das rund 380.000 Euro teure Großprojekt nicht nur durch Leader-Mittel gefördert wird (184.200 Euro), sondern es auch in die Projektliste der Dietmar-Hopp-Stiftung schaffte (80.000 Euro). Die Gemeinde Fahrenbach steuert 45.000 Euro bei, die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald 10.000 Euro. Und über ein Crowdfunding mit der Volksbank Mosbach kamen noch viele weitere private Spenden dazu. "Natürlich wird auch das Konto des SV Robern durch den Bau dünner, doch "wir haben lieber Bewegung auf der Anlage, als festsitzendes Geld auf dem Konto", machte Kassier Dennis Galm grinsend deutlich.

Galm ist ebenso begeistert von dem Roberner Konzept wie der Minister für ländlichen Raum, Peter Hauk, der genau wie Marion Günther (Landratsamt), Sabine Keller (Leader-Geschäftsstelle) und Henrik Westenberg (Dietmar-Hopp-Stiftung) die Baustelle besichtigte. Hauk sprach von einem großartigen Projekt mit historischem Bezug, das ein Bewegungs- und Begegnungsangebot gleichzeitig ist. "An der Peripherie Roberns aufgebaut, strahlt die reAnimate-Anlage auch gesellschaftlich ins Dorfleben", so der Minister. Auch Günther schwärmte von dem Projekt, das alle Generationen anspricht: Spielgeräte für die ganz Kleinen, Kletterturm, Rutschen, Möglichkeiten zum Hangeln und Schwingen, Begegnungsmöglichkeiten und das Multifunktionsspielfeld, das für Fußballtraining oder andere Ballsportarten genutzt werden kann. Sie bat den Minister, alles dafür zu tun, dass die Förderkulisse Leader auch in den kommenden Jahren zur Weiterentwicklung der hiesigen Region beitragen wird.

"Ohne solch eine großzügige Förderung, wären die besten Ideen nicht umzusetzen", meinte auch Fahrenbachs Bürgermeister Jens Wittmann. Er lobte die SVR-Macher für ihre grandiose Idee, mit der wieder mal bewiesen worden sei, dass in Robern alles möglich ist. Ab Frühjahr 2023 solle die reAnimate-Anlage ein regionaler Treffpunkt für alle sein.

Auch die Bevölkerung steht hinter dem Großprojekt; der Fahrenbacher Gemeinderat hat ebenfalls Fördermittel zugesagt. Rückendeckung für die Roberner, die mit der Anlage ihren SV auch ein Stück zukunftsfähiger machen wollen, gab’s natürlich auch von Ortsvorsteher Uwe Kohl. Er sprach von einer absoluten Bereicherung für das Dorfleben und lobte vor allem das Konzept des offenen Sportheimes, das viel zum Dialog der Ortsgemeinschaft beitrage. "Wir haben ja keine Gaststätte mehr, und so trifft man sich halt im Sportheim, um sich auszutauschen", erklärte Kohl, verbunden mit einem Dank an die Vereinsmitglieder, die seit 2017 an dem Konzept arbeiten.

SVR–Vorsitzender Matthias Albert dankte allen Förderern sowie Gemeinde- und Ortschaftsrat, allen weiteren Sponsoren und nicht zuletzt dem durch Holger Galm vertretenen SVR-Förderverein für die Unterstützung. Transparenz gehöre bei einer solchen Maßnahme unbedingt dazu, so Albert, deshalb sei so ein Spatenstich, wenn auch verspätet, enorm wichtig. Jeder könne sehen, dass auf Roberns Höhen was läuft.