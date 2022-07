Mosbach. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Professor Klaus Bochmann und seine Frau Brigitte Bochmann das Schloss in

Mosbach. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Professor Klaus Bochmann und seine Frau Brigitte Bochmann das Schloss in Mosbach gekauft haben. Die beiden engagieren sich in einer Stiftung, die gleich drei Ziele verfolgt. Neben der Wissenschaft und dem Naturschutz haben sie sich den Denkmalschutz zur Aufgabe gemacht.

Dem Stiftungszweck folgend, einigten sich die Neu-Mosbacher schnell mit dem Eigentümer des letzten Mosbacher Wachturms, Franz Otto Kipphan, darauf, den noch verblieben Schalenturm an der alten Stadtmauer zu renovieren. "Seit den 1960er-Jahren war hier nichts mehr gemacht worden", begründete Kipphan den Schritt und dankte vor allem dem Bauamt der Stadt Mosbach, das die umfangreichen Renovierungsarbeiten immer konstruktiv und engagiert begleitet habe. Schließlich sei es gelungen, das Gebäude den Ansprüchen des Denkmalamtes genügend zu renovieren.

Zahlreiche Mosbacher Stadträte, Seniorenräte und viele Gäste, die auch teils zufällig ihren Weg aus der belebten Innenstadt auf den Parkplatz der AWG fanden, konnten sich vor Ort davon überzeugen, zu welchem besonderen Kleinod sich der Wachturm wieder mauserte.

Für Professor Klaus Bochmann geht es dabei aber nicht nur darum, den Turm als Sehenswürdigkeit der mittelalterlichen Stadtgeschichte zu erhalten. Seine Stiftung verfolgt das Ziel, alten Denkmälern eine neue Funktion zukommen zu lassen und sie so wieder mit neuem Leben zu erfüllen. Für den Schalenturm hat er eine besondere Bedeutung im Blick.

Das alte Gemäuer soll nicht nur Blickfang sein. "Hier soll der Turm über den Schwätzplatz wachen", erklärte er. "Es soll ein Ort sein, an dem sich ein- oder zweimal im Jahr Bürger der Stadt treffen und über ihre Anliegen debattieren. "Vielleicht kann dann die Stiftung Ideen aufgreifen oder Initiativen bei der Stadt anregen", so Bochmann. Ergänzt werden kann der "Schwätzplatz" dann durch den Festplatz, der am Schloss entstehen soll, denn auch hier werden demnächst der großzügige Garten und der vorhandene Gewölbekeller umgestaltet und zu diesem Zweck ertüchtigt. Schließlich soll der Sitz der Stiftung als "Denkplatz" im Schloss den Dreiklang komplett machen.

Durch das Aufnehmen von Ideen und deren Umsetzung will sich die Stiftung in den kommenden Jahren in der Stadt einbringen. Die Kosten von knapp 50.000 Euro teilen sich Franz Otto Kipphan und die Stiftung jeweils zur Hälfte. "Der Zahn der Zeit nagte an den Mauern, doch nun kann der Turm wieder viele Jahre überdauern", reimte Zimmermann Andreas Tremmel und ergänzte, "damit das so bleiben kann, braucht man einen Zimmermann! Auch andere Handwerksleut‘ Ihr Lieben, das ist nun gar nicht übertrieben – braucht die Gesellschaft mehr denn je."

Wie zuverlässig und gut die Bauarbeiten vorangingen, lobten schon vorher beide Bauherren und stimmten so dem gereimten Richtspruch zu. Besonders, dass sich am Bau nur Firmen beteiligt haben, die auch aus Mosbach selbst stammten, hob Kipphan hervor. "Wir können das alles hier vor Ort", freute sich der Mosbacher. Neben dem Zimmermann Andreas Tremmel waren das Architekturbüro Jacoby, Peter und Hendrik Jost sowie Mario Roos von der gleichnamigen Schreinerei an der Sanierung des Turms beteiligt.

Neben ausreichender Gelegenheit zu Gesprächen konnten die Gäste vor und nach den Reden der Stadtkapelle Mosbach zuhören und später einen Blick in den Schlossgarten werfen – oder an einer Stadtführung teilnehmen.

Und vielleicht meldet sich ja am Ende des Tages nach so vielen Impulsen auch gleich jemand bei der Stiftung Bochmann, die sich freut, Ideen für Projekte entgegenzunehmen. Der Turm jedenfalls dient nicht mehr dazu, vor dem Eindringen Fremder zu warnen, sondern lädt ein, sich Gedanken zu machen, sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln.