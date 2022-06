Von Caspar Oesterreich

Strümpfelbrunn. Bereits im vergangenen Jahr stimmte der Waldbrunner Gemeinderat der Errichtung eines Edeka-Marktes in Strümpfelbrunn zu. Zwischen der L524 und der Abfahrt nach Mülben, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Discounter Penny, soll der neue Lebensmittelmarkt mit 1250 Quadratmetern und mehr als 100 Parkplätzen entstehen. Entgegen der