Buchen. (tra) Sie gehen von Tür zu Tür, bringen den Segen und sammeln dabei Spenden für Kinder, die Unterstützung brauchen: Am gestrigen Dreikönigstag und auch am heutigen Samstag sind in Buchen die Sternsinger unterwegs. In der Kernstadt engagieren sich dieses Jahr 38 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene am Dreikönigssingen, das unter dem Motto "Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit" den Kinderschutz in den Fokus rückt.

Vor Corona waren jedes Jahr um die 100 Sternsinger unterwegs. "Da es dieses Jahr weniger sind, wissen wir nicht, ob jedes Haus besucht werden kann. Die Sternsinger werden jedenfalls ihr Bestes geben", sagte Organisatorin Nane Berger-Grimm nach dem Aussendungsgottesdienst am Dreikönigstag. Wer von den Sternsingern nicht besucht werden kann, muss dennoch nicht auf den Segen verzichten: Ab Montag liegen in der Kirche Aufkleber aus, die man dann an der Haustür anbringen kann. Spendenkassen für die Dreikönigsaktion stehen in Buchener Geschäften.

"Die Aktion ist wichtig. Es werden Spenden für Kinder gesammelt, die Hilfe brauchen. Wir wollen dafür etwas tun", erzählt Luca Grimm, die bereits seit zehn Jahren als Sternsingerin unterwegs ist. Kathrin Lampe macht seit neun Jahren mit und sieht das ähnlich: "Man hat das Gefühl, dass man als Sternsinger Kindern helfen kann."

Beide sind der Meinung, dass durch die Coronapandemie "etwas weggebrochen" ist. Das sieht auch Nane Berger-Grimm so. Aus Kindern, die früher dabei waren, seien Jugendliche geworden, die nicht mehr mitmachen wollten. "Aber unsere Stamm-Sternsinger sind geblieben", so Berger-Grimm. "Es fehlen vor allem Jüngere, die nachkommen und zwischen neun und 13 Jahren alt sind" meint Kathrin Lampe. "Die Älteren sind weg, weil sie mittlerweile studieren oder einen Beruf haben."

Die Stamm-Sternsinger sind sich bei einem absolut einig: Das Mitmachen lohnt sich. "Man tut etwas Gutes und hat gleichzeitig noch sehr viel Spaß", meint Nele Banschbach, die schon seit zwölf Jahren beim Dreikönigssingen mitmacht. "Es ist einfach schön, zwei Tage lang mit Freunden durch die Stadt zu gehen", stimmt Luca Grimm zu. Und nicht nur die Sternsinger haben Freude an der Aktion, sondern auch die Menschen, die von ihnen besucht werden. "Gerade ältere Menschen macht es glücklich, wenn wir klingeln", so ...