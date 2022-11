Schwarzach. (jdm) Große Freude in der Jugendfarm Schwarzach: Für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Johannes-Diakonie ist jetzt ein Förderkreis gegründet worden. Bei einem Lagerfeuer in gemütlicher Atmosphäre kamen die Mitglieder dieser Tage erstmals zusammen. Jede natürliche oder juristische Person kann Mitglied dieses Förderkreises werden. In der Zukunft sollen mindestens zwei Mitgliedstreffen im Jahr stattfinden.

Der Förderkreis soll sicherstellen, dass die pädagogische Arbeit der Jugendfarm auch künftig geleistet werden kann. Denn die Anlage zu unterhalten, die Tiere zu pflegen und die pädagogischen Angebote zu organisieren, kostet Geld. Um dieses inklusive und offene Angebot weiterhin kostenlos anbieten und für alle Interessierten unabhängig der finanziellen Möglichkeiten offenzuhalten, ist die Jugendfarm auf Spenden angewiesen.

Mit Informationen rund um die Jugendfarm hat sich der Förderkreis beim Adventszauber im Wildpark Schwarzach am Sonntag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Kontakt: Michael Kellner, Tel.: (01 57) 39 24 12 05, E-Mail: michael.kellner@johannes-diakonie.de.