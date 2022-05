Hardheim. (dore) 330 Jahre lang war der "Badische Hof" ein Ort, an dem das gesellschaftliche Leben florierte. Im April des vergangenen Jahres verkaufte der langjährige Inhaber und Wirt Helmut Walz dann das altehrwürdige Gasthaus, in dem am 8. Oktober 1815 sogar Goethe zu Gast gewesen war, an einen Privatmann mit großer Familie. Der "Badische Hof" war damit kein Gasthaus mehr, sondern wurde als

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe + Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen