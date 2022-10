Osterburken/Bad Friedrichshall. (ahn) Was war da am Sonntagmittag am Bahnhof in Osterburken los? Polizeibeamte – unter anderem von der Bundespolizei – stoppten einen Zug, der von Bad Friedrichshall nach Würzburg unterwegs war, und durchsuchten ihn. Ziel der Durchsuchung war ein 22-Jähriger, der – wie ein Zeuge der Polizei vorher gemeldet hatte – den Zug in Kochendorf bei Bad Friedrichshall mit einer Pistole bestiegen hatte. Doch zum Glück war die Situation nicht ganz so gefährlich, wie man zunächst vermuten hätte können. Wie weitere Zeugen berichteten, war die Pistole des dunkel gekleideten Manns eine farbige Wasserspritzpistole.

In Osterburken hielten Beamte der Bundespolizei den Zug an. Danach holten zwei Streifenbesatzungen den 22-Jährigen aus dem Zug. Der Mann zeigte psychische Auffälligkeiten, die allerdings nicht so groß waren, dass man ihn hätte unterbringen müssen, wie das Polizeipräsidium Heilbronn auf Anfrage der RNZ mitteilte. Zudem bestand zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohungslage.