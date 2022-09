Osterburken. (pm) Jedes Jahr am dritten Septemberwochenende trifft sich die deutsche Wikingerszene im Histotainment-Park "Adventon", um Leben und Alltag des Frühmittelalters nachzuempfinden und für Besucher anschaulich darzustellen. Auch in diesem Jahr ist daher das Wikingerfest am Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, wieder das perfekte Ausflugsziel für Familien, Wikinger-Fans und andere Geschichtsbegeisterte.

Geboten werden jede Menge historisches Handwerk, verschiedene Kampfvorführungen sowie Live-Musik von "Drachenmond". Die mehr als 20 Lagergruppen zeigen mittelalterliche Handarbeiten oder die Zubereitung authentischer Gerichte über offenem Feuer und beantworten Fragen zu ihrem außergewöhnlichen Hobby.

Zahlreiche Marktstände bieten Gewandungen und Tuche, Leder- und Töpferwaren, Beinschnitzereien, Schaukampfwaffen und vieles mehr. Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt, und in "Heiners kleiner Schänke" lassen sich diverse Sorten Honigwein verkosten.

Vergünstigte Eintrittskarten sind online bereits im Vorverkauf erhältlich.

Info: Weiteres unter www.adventon.de