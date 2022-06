Mosbach. (RNZ/stm) Zur öffentlichen Kandidatenvorstellung für die Oberbürgermeisterwahl (26.6.) ist die Bevölkerung am Montag, 20. Juni, ab 19 Uhr in die Alte Mälzerei eingeladen.

Mosbach. (schat) Wer die kommenden acht Jahre lang die Geschicke der Stadt Mosbach lenkt, das soll am Sonntag, 26. Juni, bei der Oberbürgermeister-Wahl entschieden werden. Rund 18.600 Bürgerinnen und Bürger dürfen darüber abstimmen; zur Wahl stehen Amtsinhaber Michael Jann (62) und Herausforderer Julian Stipp (36). Die RNZ hat die beiden Bewerber bereits im Rahmen eines gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer organisierten Forums im Haus der Wirtschaft in Mosbach vorgestellt – und mit ihnen unter anderem Fragen der RNZ-Leser erörtert. Das Video hierzu finden Sie unten.

Um das Bild der beiden Oberbürgermeister-Kandidaten weiter zu schärfen, haben wir ihnen nun beim RNZ-Kandidatencheck auf den Zahn gefühlt. Und ihnen zugleich die Möglichkeit geboten, ihre jeweiligen Vorstellungen, Einschätzungen und Ziel zu skizzieren. Einfach haben wir es Michael Jann und Julia Stipp dabei nicht gemacht, denn eine feste Zeilenvorgabe für die Antworten war strikt einzuhalten. Trotz der Komplexität, die meist hinter den einzelnen Fragestellungen steckt, war die Vorgabe bewusst knapp bemessen.

Hier finden Sie die Antworten von Michael Jann auf unsere 10 Fragen.

1 Gleich mal ganz direkt gefragt: Warum sollten die Wählerinnen und Wähler am 26. Juni das Kreuzchen hinter ihrem Namen machen?

Für mich sprechen 30 Jahre Berufs- und Führungserfahrung, ein breites Fachwissen und die von mir aufgebauten vielfältigen Kontakte regional und überregional. Gemeinderat und Stadtverwaltung haben einen guten Job gemacht und im Kreis oft eine Vorreiterrolle eingenommen. Die aktuellen Zukunftsthemen sind angegangen, teilweise vor dem Abschluss.

2 Sie hatten in den vergangenen Tagen und Wochen viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Welche Fragen kamen dabei immer wieder auf?

Zunächst durfte ich feststellen, dass die Bürger*innen im Großen und Ganzen zufrieden mit ihrer Stadt sind. Natürlich gibt es da und dort Potenzial zur Verbesserung. Vielfach bin ich auf das Thema Betreuungsplätze für Kinder, auf die räumliche Ausstattung der Schulen, den Hausärztemangel, Verkehr, ÖPNV, aber auch viele kleinere Probleme, die individuelle Belange betrafen, die man gleich im Gespräch klären konnte.

3 Wo sehen Sie die großen Themen der Großen Kreisstadt in den kommenden Jahren?

Ausreichend Betreuungsplätze für Kinder schaffen, unsere Schulen weiter sanieren und digitalisieren. Ebenso die demographische Entwicklung berücksichtigen durch weitere Pflege- und Betreuungsplätze und die Integration unserer neuen Mitbürger in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Das bedeutet aber auch: ausreichender und bezahlbarer Wohnraum, damit die Menschen hier leben und arbeiten können. Das Thema Erneuerbare Energien durch Windkraft und Freiflächenphotovoltaik angehen.

4 Ein Dauerthema ist Bauen und Wohnen: Wie und wo sehen Sie Raum und Potenzial für die Schaffung von weiterem (bezahlbarem) Wohnraum?

Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist uns wichtig. Kurzfristig wird in Mosbach auf über 5 ha Fläche Wohnraum geschaffen, in den Ortsteilen Reichenbuch und Lohrbach insgesamt über 60 Bauplätze. Mittelfristig entsteht der neue inklusive Stadtteil am und auf dem Areal der Johannes-Diakonie. Dort können weitere 300 bis 500 Wohneinheiten entstehen. Der Stadt gehört dort etwa die Hälfte der Fläche. Wir haben dort die Chance, bezahlbare Mietwohnungen zu errichten.

5 Ein bisschen sollte ein Oberbürgermeister ja auch Visionär sein. Welche Vision(en) haben Sie – vielleicht auch im Wissen, dass nicht alle absolut umsetzbar sind – für Mosbach?

Meine Vision ist meine Agenda 2030 für Mosbach. Wenn ich diese Ziele in der kommenden Amtszeit umsetze bzw. die Weichen dafür stellen kann, wäre ich zufrieden. Ein Beispiel: Das Landesziel Klimaneutralität bis 2040 ist sehr anspruchsvoll. Kommunen und Bürger müssen mitziehen. Die Verwaltung hat gerade den Auftrag zur kommunalen Wärmeplanung vergeben und beim Ausbau der regenerativen Energien mittels Windkraft und Photovoltaik sind erste Schritte getan.

6 Mosbachs Ertragslage hat die Gemeindeprüfungsanstalt beim Blick auf vergangene Haushalte als "kritisch" eingestuft. Das Stadtsäckel ist fast traditionell nicht sonderlich prall gefüllt. Wie lässt sich die Finanzlage mittel- und langfristig verbessern?

Das ist so nicht richtig: die Ertragslage wurde kritisiert, aber unsere letzten Haushaltsabschlüsse waren positiv! Gebühren und Steuern erhöhen nach zwei Jahren Pandemie und Krieg in Europa ist keine Lösung. Gewerbesteuern verbessern die Ertragslage, deshalb brauchen wir Gewerbeflächen für Ausbau und Neuansiedlungen. Als Verbandsvorsitzender bin ich stolz, dass mir die Neuansiedlung der Firma Interroll im TECHNO mit 300 Arbeitsplätze und 80-90 Millionen Euro Umsatz gelang.

7 Gerade für Kindergärten und Schulen waren und sind enorme Investitionen notwendig. Wie sieht ihre Strategie in diesem Bereich aus? Wie viel kann/muss die Stadt für Familien tun?

Kinder und deren Bildung sind unsere Zukunft und deshalb ein Schwerpunkt unserer Investitionen: zwei neue Einrichtungen dieses Jahr, jeweils zwei in Umsetzung und geplant sprechen für sich: insgesamt über 140 neue Betreuungsplätze. Wir haben den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ab 2026 im Blick. Der Sanierungsstau unserer Schulen ist angegangen und unser Angebot im Bereich Gesundheitsmanagement, Schulsozialarbeit, Betreuungs- und Mensaangebot kann sich sehen lassen.

8 Die einzelnen Stadtteile fühlen sich nicht immer gleichermaßen gut berücksichtigt. Wie wollen Sie hier für (mehr) Zufriedenheit sorgen?

Das kann ich so nach meinen Bürgergesprächen in den Stadtteilen nicht bestätigen. Mir ist eine soziale Infrastruktur in allen Stadtteilen mit Begegnungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Vereine wichtig: In der Waldstadt sind wir gerade in der Planungs- und Abstimmungsphase, in Neckarelz könnten sich Chancen bei den anstehenden Wohnungsbauprojekten ergeben.

9 Mosbach ist ja nun auch offiziell Hochschulstadt. Ein Titel der Anerkennung, aber zugleich auch Verpflichtung ist. Welche Rolle spielen die DHBW und ihre immerhin rund 3000 Studierenden für Sie (und die Stadt)?

Wir sind stolz auf diesen Titel. Unsere Studierenden beleben die Stadt und leisten einen wesentlichen wirtschaftlichen Beitrag. Mit dem Projekt "Baukompetenzzentrum" setze ich mich gemeinsam mit der DHBW dafür ein, den Hochschulstandort zukunftsorientiert auszubauen. Das Nachtleben für die Student*innen konnten wir mit dem "Club 7" der Alten Mälzerei bereits stärken.

10 Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Der 26. Juni war/ist ein guter Tag für mich, wenn ...

die Wahlbeteiligung hoch war, ich die Wahl gewonnen habe, den Stress der vergangenen Wochen hinter mir lassen kann und wieder mehr Zeit für die Familie habe.