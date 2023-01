"The World Of Musicals" gastiert am 13. Januar in der Stadthalle

Buchen: "The World Of Musicals" gastiert am 13. Januar in der Stadthalle

> "Bar-Hamas" Winterzauber Buchen: Einen Winterzauber unter den Arkaden des alten Rathauses veranstaltet "Bar-Hamas events & more". Von Donnerstag bis Samstag lädt eine winterliche Atmosphäre mit den typischen Köstlichkeiten täglich ab 17 Uhr zum Verweilen ein.

Am Freitag und Samstag ab 19 Uhr gibt es außerdem Live-Musik mit David Hanselmann, der schon mit zahlreichen bekannten Musikern und Bands auf der Bühne stand. Das winterliche Event wird am nächsten Wochenende ebenfalls von Donnerstag bis Samstag fortgesetzt.

> Schlagernacht im Tanzlokal "Ponderosa" Krumbach: Eigentlich wollte Hansi Süssenbach nur noch sporadisch und eher für Freunde zum Mikro greifen – aber jetzt starten er und der bekannte Schlagersänger Frank Cordes als das Duo "Die Freunde" mit ihrer Single "Ich hab’ mich neu in dich verliebt" wieder durch. Ihr erster gemeinsamer Auftritt wird durch den viel genannten "Sonnenschein des deutschen Schlagers" Liane ergänzt.

Die ausgebildete Sängerin ist ein musikalisches Abenteuer und mit ihrer frischen Lebendigkeit und starken Identität eine enorm starke Marke im deutschsprachigen Schlagersegment. Die Tanz- und Schlagernacht im Tanzlokal "Ponderosa" mit Liane und dem neuen Duo "Die Freunde" mit Hansi Süssenbach und Frank Cordes steigt am Samstag ab 20 Uhr in Krumbach.

> "The World of Musicals" Buchen: Die besten Songs aus 100 Jahren Musicalgeschichte werden am Samstag in einer großen, abendfüllenden Show bei "The World of Musicals" geboten. Die hochkarätige, bühnenerfahrene Besetzung, bestehend aus sechs bestens ausgebildeten nationalen und internationalen Sängerinnen und Sängern sowie einem professionellen sechsköpfigen Tanzensemble, bringt alle Hits in einer Show zum Besten, wobei moderne LED-Bühnentechnik und originalgetreue Kostüme für das passende Ambiente sorgen, in dem die Künstler live die Hits aus der Feder von Songschreibern und Komponisten präsentieren. Natürlich darf ein Disney-Block da nicht fehlen. Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter Tel. 0365/5481830 oder unter www.worldofmusicals.de

> Stefanie Boltz Adelsheim: Die Winterzeit birgt eine ganz besondere Energie. Singer-Songwriterin Stefanie Boltz hat es vor allem der "Midwinter", die Wintersonnenwende, angetan. Der Verein "Kleinkunst Widdern" holt sie nun nach Adelsheim. Dort gastieren sie und ihr Trio mit ihrem Programm "Midwinter Tales" am Samstag um 20 Uhr im Eckenberg-Gymnasium (EBG).

Mit ihrer Band zaubert sie ein Programm voller Zwischentöne und Dynamik, in dem Groove und Intimität, Virtuoses und Witziges, Deutsches und Englisches sowie Wärmendes und Unterhaltsames seinen Platz findet. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.kleinkunst-widdern.com oder unter Telefon 06298/7379 sowie an der Abendkasse.

> "Another Livetime" Michelstadt: Heiße Soulklassiker, grooviger Dancefloor, krachende Rocknummern und aktuelle Chart-Hits bestimmen das Programm. Getreu dem Motto "Let´s groove tonight” lädt sich "Another Livelime" einmal im Monat spannende Gastsängerinnen- und sänger zu einem öffentlichen Konzert ins Eventlokal "Hüttenwerk Musik und mehr” in Michelstadt ein. Diesmal zu Gast ist die Soulsängerin Susanne Czech ("Susie Soul").

Die stimmgewaltige Sängerin überzeugt mit ihren energiegeladenen Eigeninterpretationen und gefühlvollen Soulballaden, die unter die Haut gehen. Mit ihrer Performance fasziniert sie ihr Publikum immer wieder mit ihrer herausragenden und unvergleichlichen Klangfarbe. Karten sind im Vorverkauf unter www.huettenwerk.info sowie an der Abendkasse erhältlich.