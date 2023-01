"Was abgenommen hat, ist die Höhe der Auszahlungen, das zeigt, wie groß die Not ist, wenn schon kleine Beträge helfen." Denn oft sei gegen Ende des Monats einfach kein Geld für Lebensmittel mehr da. "70 Prozent unserer Auszahlungen lagen unter 100 Euro", so Zilling.

RNZ-Weihnachtsaktion Neckar-Odenwald-Kreis: So kommt das Geld bei Bedürftigen an

Neckar-Odenwald-Kreis. Des einen Freud’, des anderen noch größere Freud’: Die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis hat ein neues Rekordergebnis eingefahren. Die RNZ-Leser haben dieses Mal 125.147 Euro gespendet! Beim Abschlusstermin in der Sparkasse Neckartal-Odenwald überreichte Sparkassendirektor Michael Krähmer nun noch einen Spendenscheck über 12.515 Euro – zusammen ergibt sich nun ein Endstand von 137.662 Euro.

Von Stephanie Kern

"In diesem Fall ist es richtig schön, recht zu behalten", sagte zum Abschluss Heiko Schattauer, Leiter der RNZ-Redaktion in Mosbach. "Vielen Dank für die vielen Spenden!", sagte er in Richtung Leser – und auch zu den Verantwortlichen der Sparkasse, die ihre Spendensumme erneut steigerte. "Ich habe heute ein ganz großes Lächeln im Gesicht!"

Das traf auch auf Michael Krähmer zu, der die Statistik lieferte: Gegenüber dem Vorjahr wurde das Ergebnis um 11.162 Euro gesteigert, es gab 1320 Zahlungseingänge im Aktionszeitraum, und durchschnittlich wurden 94,88 Euro gespendet (Vorjahr: 80,50 Euro). Die höchste Einzelspende (bis auf die der Sparkasse) belief sich auf 3500 Euro.

"Bis kurz vor Weihnachten lag der Spendenstand unter dem Vorjahresniveau, dann hat sich das gedreht", erklärte Krähmer, der – gemeinsam mit Vorstandskollegin Anja Herkert – betonte: "Wir spenden einen unserer größten Beträge und machen das gerne. Denn es kommt den Menschen zugute, die es wirklich brauchen." Die Weihnachtsaktion sei "eine Erfolgsstory", von daher müsse man sie fortführen.

Von einem Tippfehler sei Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werks im Kreis, zuerst ausgegangen, als er die Summe auf dem großen Display der Sparkasse in Mosbach gesehen habe. "Das Ergebnis ist einfach großartig und toll", befand er. Man habe im vergangenen Jahr nicht nur mehr Geld ausbezahlt, auch die Fallzahl habe sich gesteigert.

"Was abgenommen hat, ist die Höhe der Auszahlungen, das zeigt, wie groß die Not ist, wenn schon kleine Beträge helfen." Denn oft sei gegen Ende des Monats einfach kein Geld für Lebensmittel mehr da. "70 Prozent unserer Auszahlungen lagen unter 100 Euro", so Zilling.

Meinrad Edinger war es wichtig, die Umstände des Krisenjahres 2022 zu unterstreichen – die den Erfolg der Weihnachtsaktion umso größer machen: "Das ganze Jahr über wurde bereits zu Spenden aufgerufen, es gab Inflation und viele Unsicherheiten. Und trotzdem haben die RNZ-Leser wieder gespendet, die Summe ihrer Spenden sogar erhöht! Das gibt mir Zuversicht", sagte der Geschäftsführer des Caritasverbands für den Neckar-Odenwald-Kreis.

"Das Rekordergebnis zeigt, dass die Menschen echte Nöte erkennen und dann auch handeln." Der schöne Nebeneffekt der neuerlichen Rekordsumme: "dass wir um die Gelder nicht bangen müssen", so Edinger.

Tobias Wanschura vom Fachbereich Jugend und Soziales des Landratsamtes konnte sich den Dankesworten nur anschließen und erklärte, wofür das Geld der RNZ-Leser im vergangenen Jahr verwendet wurde: für Lebensmittel, Fahrtkosten und Unterstützung bei Gesundheits- und Hilfsmitteln. Denn, auch das ist eine wichtige Botschaft, die Spendenmittel werden von den drei Institutionen das ganze Jahr über eingesetzt, wenn staatliche Hilfen nicht greifen, wenn Zeit überbrückt werden muss, wenn Menschen unverschuldet in Not geraten.

"Beeindruckt" zeigte sich Rüdiger Busch, Leiter der RNZ-Redaktion in Buchen, von der Spendenbereitschaft der Leser, Firmen und Vereine. "Das zeigt, dass das Konzept ,Hilfe aus der Region für die Region’ das Richtige ist. Vielen Dank an alle Spender!"

Die RNZ-Verlegerin und Chefredakteurin Inge Höltzcke freute sich aus der Ferne über das gute Ergebnis: "Wir freuen uns außerordentlich über die große Spendenbereitschaft in der Region, zumal in diesen besonderen Zeiten. Es zeigt deutlich, dass der Zusammenhalt in unserer Region noch funktioniert. Wo sich Menschen für andere engagieren, auch wenn sie selbst von Inflation und steigenden Energiekosten belastet sind, ist das ein bürgerschaftliches Engagement, wie es nicht besser sein könnte."