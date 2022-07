Mosbach. (schat) Offen für Neues ist man in der Kulturabteilung der Stadt Mosbach grundsätzlich. Und Flexibilität braucht es bei der Vielzahl der Veranstaltungen, die der "Mosbacher Sommer" bringt, eben auch immer wieder. Diesmal sogar gleich zum Auftakt: "Fatcat Frontsänger erkrankt – Ersatzband Unojah in den Startlöchern", meldete man am Donnerstagnachmittag aus dem Kulturamt.

Aufgrund einer Corona-Infektion muss der Frontmann passen, Fatcat ist damit für die Eröffnung des Mosbacher Sommers (am morgigen Samstag auf dem Marktplatz) nicht verfügbar. "Das kann derzeit halt immer passieren", weiß Abteilungsleiterin Teresa Böhnisch.

Auf der eilig eingeleiteten Suche nach Ersatz ist man rasch fündig geworden: Mit sommerlichen Reggae-Beats, Latin, Pop, Hip-Hop, Oriental und Weltmusik will die Freiburger Band "Unojah" für einen stimmigen Start in den Sommer sorgen.