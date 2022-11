Von Brunhild Wössner

Mosbach. Mikroplastik in Tier und Mensch, Verschmutzung der Meere, der Strände und überhaupt der Umwelt. Das alles sind bekannte Schlagzeilen. Geändert hat sich am Missstand allerdings bisher nur wenig. Einwegverpackungen, Elektrogeräte und Spielzeug bestehen nach wie vor größtenteils aus Plastik. Selbst in Kleidung, Kosmetika, Putzmitteln oder Möbeln