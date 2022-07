Im Vorfeld hatte ein Sachverständiger ein Gutachten zu Verhalten und Schuldfähigkeit des 51-Jährigen abgegeben. Die von ihm angegeben Mengen in Bezug auf Alkohol und Drogen stellte er als unrealistisch dar; auch passe sein Verhalten nicht zu einer "autonom phasenhaft verlaufenden Depression". Die Fokussierung auf die Arbeitskollegin seiner Ex-Partnerin begründete der Experte mit der Suche nach einem Schuldigen für das Ende der Beziehung. Dies sei nicht unüblich. Selten in dieser extremen Form ...

Mosbach. (gin) Sechs Jahre Haft lautete das Urteil, das das Schwurgericht des Mosbacher Landgerichts am späten Montagnachmittag im Fall des 51-jährigen Mannes verkündete, der im Dezember vor und hinter einem Wohnhaus in Diedesheim Feuer gelegt hatte. Damit blieb die Kammer unter Vorsitz von Dr. Barbara Scheuble nur knapp unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe.

Dieser richtete sich nicht direkt gegen seine frühere Lebensgefährtin, sondern gegen deren Arbeitskollegin, die der Frau geholfen hatte, ihn zu verlassen. Sie hatte beim Auszug geholfen und sie bei ihrem Ex-Mann in Dallau untergebracht.

Im Vorfeld hatte ein Sachverständiger ein Gutachten zu Verhalten und Schuldfähigkeit des 51-Jährigen abgegeben. Die von ihm angegeben Mengen in Bezug auf Alkohol und Drogen stellte er als unrealistisch dar; auch passe sein Verhalten nicht zu einer "autonom phasenhaft verlaufenden Depression". Die Fokussierung auf die Arbeitskollegin seiner Ex-Partnerin begründete der Experte mit der Suche nach einem Schuldigen für das Ende der Beziehung. Dies sei nicht unüblich. Selten in dieser extremen Form sei jedoch die "theatralisch inszenierte Suizidalität" des Mannes. Er habe vermutlich Druck auf seine ehemalige Lebensgefährtin ausüben wollen. Ein impulsives Verhalten sprach er dem Angeklagten ab. Die Entwicklung bis hin zur Tat habe sich über Wochen erstreckt. Er erachtete ihn für "voll schuldfähig".

Der Verteidiger hatte immer wieder betont, sein Mandant sei davon ausgegangen, dass sich niemand in dem (Doppel-)Haus befunden habe. Das Gericht war jedoch der Auffassung, dass dies nicht lückenlos kontrolliert worden sei. Die eigentliche Gefahr sei nicht von dem Feuer, sondern von der Rauchgasentwicklung ausgegangen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger äußerte gegenüber der RNZ bereits, in Revision gehen zu wollen.

Update: Montag, 25. Juli 2022, 18.15 Uhr

Was wollte der Brandstifter bezwecken?

Mosbach. (gin) Es zeichnet sich ein Bild von häuslicher Gewalt, Bedrohung, Stalking, Nötigung und einer möglichen Vergewaltigung – dessen ist der 51-jährige Mann, der sich seit Montag vor dem Schwurgericht des Mosbacher Landgerichts verantworten muss, aber nicht angeklagt. Ihm zur Last gelegt werden Brandstiftung, Sachbeschädigung sowie versuchter Mord in Tateinheit mit Brandstiftung.

Der Verteidiger des gebürtigen Italieners brachte es auf den Punkt: "Wir reden hier nicht darüber, ob mein Mandant es getan hat, sondern darüber, was er damit bezwecken wollte." Dass der 51-Jährige am Morgen des 22. Dezembers 2021 Feuer vor und hinter einem Haus in Diedesheim gelegt hat, in dem eine Arbeitskollegin seiner Ex-Partnerin wohnte, die sich immer wieder um die Frau kümmerte, hat er bereits eingeräumt. Dafür schüttete er Benzin an Türen und Fenster des Eingangs und stellte zwei brennende Mülltonnen vor die Haustür. Hinter dem Haus steckte er zwei alte Autos in Brand.

Mehrfach sprach der Verteidiger an, sein Mandant habe nicht gewusst, dass sich der Nachbar in der anderen Hälfte des Doppelhauses befunden habe. Er habe nicht einmal gewusst, dass dort jemand wohne. Zum Glück kam dieser Nachbar in besagter Nacht nicht zu Schaden, konnte aber, da er an einer Konsole gespielt habe und ein Headset trug, auch keine weiteren Angaben zur Tat machen.

Ein Sachverständiger für Brandursachen beschrieb detailliert die tatsächlichen und möglichen Auswirkungen der gelegten Brände. Die größte Gefahr ging seiner Meinung nach davon aus, dass die Fenster aufgrund der Hitze kurz vorm Bersten waren und Rauchgase in die Wohnung hätten eindringen können – Rauchmelder waren nicht installiert.

Während die gelegten Brände an der Vorderseite des Hauses wohl schnell von selbst erloschen (zu wenig Brandbeschleuniger) und die Feuerwehr nur noch Reste löschen musste, standen die Autos hinter dem Haus lichterloh in Flammen. Das Feuer hatte auch bereits begonnen, auf einen Holzschuppen auf dem Grundstück überzugreifen. Nach Einschätzung des Experten habe eine "mittel- bis langfristige Gefahr für Leib und Leben" bestanden. Hätte sich jemand im Haus befunden, hätte die Person es wohl nur schwer unbeschadet verlassen können.

Die Vernehmung der ehemaligen Partnerin des Angeklagten, die sich zum Zeitpunkt der Brandstiftung gemeinsam mit der Bewohnerin des Hauses, bei deren Ex-Mann in Dallau aufhielt, wird am kommenden Montag fortgesetzt. Aufgrund sprachlicher Barrieren soll sie im Beisein eines Tagalog-Dolmetschers erneut befragt werden. Etwa einen Monat vor dem Brand hatte sie sich vom Angeklagten nach wiederholter häuslicher Gewalt getrennt. Das bestätigte auch ihre Arbeitskollegin, die die Frau aus Sicherheitsgründen bei ihrem Ex-Mann und Sohn untergebracht hatte. Auch sie und ihre Tochter verbrachten die Tatnacht dort.

Im Laufe der Verhandlung sagten noch zwei weitere Ex-Partnerinnen des 51-Jährigen aus – beide in Begleitung von Mitarbeitern des Weißen Rings. Sie alle sprachen von häuslicher Gewalt, Mord- sowie Selbstmorddrohungen und auch von Spielsucht und nicht bezahlten Rechnungen. Jedoch gaben auch alle an, den Mann nie bis selten trinken gesehen zu haben. Über seinen vermeintlichen Drogenkonsum, den der Verteidiger zum Auftakt der Verhandlung ins Feld geführt hatte, schienen sie ebenfalls nichts zu wissen.

Eine Polizeikommissarin bestätigte die Existenz eines Videos, das den Mann bei der Einnahme von (drei) Tabletten zeigt, in deren Folge er in sich zusammensackt. Dieses soll er wenige Tage vor der Tat an seine Ex-Partnerin sowie Schwester geschickt haben. Ein ähnliches Video beschrieb auch eine frühere Lebensgefährtin des Mannes einige Jahre zuvor. Damals sei er (wie dieses Mal auch) danach im Krankenhaus gewesen, sie sei temporär zu ihm zurückgekehrt. Ein Urteil wird am Montag erwartet.

Update: Freitag, 22. Juli 2022, 17.05 Uhr

Schlechter Streich oder versuchter Mord?

Mosbach. (gin) Brandstiftung, Sachbeschädigung sowie versuchter Mord in Tateinheit mit Brandstiftungsdelikten – das sind die Anklagepunkte, denen sich ein 51-jähriger Mann seit Montag vor dem Schwurgericht des Mosbacher Landgerichts stellen muss. Dabei geht es um drei selbstständige Delikte in Zusammenhang mit verschiedenen gescheiterten Beziehungen des Angeklagten.

Bereits im Januar 2017 soll der Mann in Mosbach das Auto seiner früheren Lebensgefährtin mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben. Der Tat sollen Selbstmorddrohungen sowie Gewalt innerhalb der Beziehung und Streit um das Besuchsrecht für das gemeinsame Kind vorausgegangen sein. Der Pkw wurde dabei zerstört, verletzt wurde zum Glück niemand.

Knapp fünf Jahre später, Ende Dezember 2021, soll sich etwas Ähnliches zugetragen haben. Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, er habe seiner (neuen) Expartnerin und deren bester Freundin nachgestellt, in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember das Auto der Freundin in Dallau in Brand gesteckt sowie am frühen Morgen des 22. 12. vor dem Wohnhaus besagter Freundin in Diedesheim zwei Autos und zwei Müllbehälter in angezündet. Die Mülltonnen sollen dabei vor der Wohnungseingangstür platziert gewesen sein, die brennenden Autos am Hintereingang des Hauses. Verletzt wurde auch hier niemand.

Während der Mann sich auf die ersten beiden Komplexe "nicht einließ", legte er im Fall der Tat vom 22. Dezember ein Teilgeständnis ab. Er habe unter massivem Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, als er das Feuer legte. Verletzen oder gar töten habe er niemanden gewollt, lediglich "einen Streich spielen". Des Weiteren habe er "gewusst", dass sich niemand im Haus befunden habe – ein anwesender Bewohner konnte das Haus damals unverletzt verlassen. Als Grund für seine Tat gab er Eifersucht an.

Die Freundin seiner ehemaligen Partnerin habe sich immer eingemischt und in die Beziehung hineingedrängt. Er wisse, dass das, was er getan habe, nicht gut sei und entschuldigte sich, gab aber auch an, wenig Erinnerungen an den Abend zu haben. Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin Dr. Barbara Scheuble, woher er das Benzin gehabt habe, unter dessen Zuhilfenahme er das Feuer gelegt habe, antwortete er, das hätte er schon vorher gehabt und aus seinem Autokofferraum mitgenommen.

Der Verteidiger des Mannes führte neben dem regelmäßigen starken Alkohol- und Drogenkonsum seines Mandanten auch eine bestehende Depression ins Feld. Diese sei auf einen schweren Unfall im Jahr 2004 zurückzuführen. Auch habe der 51-Jährige unmittelbar vor der vermeintlichen Tat einen Suizidversuch unternommen. Zeugen wurden noch nicht gehört, die Hauptverhandlung wird Ende dieser Woche fortgesetzt.