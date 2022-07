Mosbach. (RNZ/stm) Leider ist es immer wieder nötig, achtlos Hinterlassenes für eine anständige Entsorgung einzusammeln. In der Waldstadt hat man bereits den Frühjahrsputz erfolgreich absolviert, nach den Sommerferien soll nun unter Regie der Stadtverwaltung im Bereich der Kernstadt aufgeräumt werden.

"Die im Frühjahr ausgefallene Stadtputzaktion in Mosbach wird nun im Rahmen des Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 17. September, von 10 bis 13 Uhr nachgeholt", erklärt die Pressesprecherin der Stadt Mosbach, Meike Wendt. Die Müllsammelaktion sei gleichzeitig auch ein Beitrag zum "World Cleanup Day", der auf diesen Tag fällt und an dem weltweit mehrere Millionen Menschen Abfall und Plastikmüll aus der Natur entfernen.

Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen und andere Gruppen sind aufgerufen, etwas für die Umwelt zu tun und mitzumachen, um die Stadt von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Zusammen soll ein Zeichen gegen den Unrat gesetzt und bei der achten Auflage des Freiwilligentages das bürgerschaftliche Engagement in Mosbach erneut sichtbar gemacht werden. Bürgersteige, Wegränder und Grünanlagen sollen von allem befreit werden, was dort nicht hingehört. Beim gemeinsamen Anpacken wandern Flaschen, Getränkedosen, Plastikdeckel, Papiertüten und Kaffeebecher in die Müllsäcke. Hierzu werden viele helfende Hände gebraucht. Als kleines Dankeschön gibt es wieder das "Wir schaffen was"-T-Shirt.

Info: Anmelden kann man sich für die Aktion unter Tel.: (0 62 61) 8 24 87 oder 8 22 15, wo es auch nähere Infos gibt.