Mosbach. (jdm/RNZ) Eine aktive, gemeinsame und sicherlich ungewöhnliche Mittagspause erlebte am Dienstag die Belegschaft der Industrie Service Odenwald (Iso) gGmbH. Der Radiosender "Regenbogen 2" hatte zur "verrockten Mittagspause" vor dem Betriebsgebäude im Mosbacher Industriepark geladen.

In dem Inklusionsbetrieb finden rund 50 Frauen und Männer mit unterschiedlichen Einschränkungen eine Beschäftigung und berufliche Perspektiven. Montageleiter Maik Wolf hatte sich um die Aktion beworben und früh am Dienstagmorgen den Zuschlag bekommen. "Als um 7 Uhr der Anruf kam, dass wir den Zuschlag erhalten, war die Freude natürlich groß", sprach er Moderatorin Sara Baas ins Mikrofon. Und auch bei den Mitarbeitenden der Iso kam die besondere Mittagsstunde mit halben Hähnchen aus dem Smoker, Pommes, kühlen Getränken, Rockmusik und Spielspaß beim "Sacklochwerfen" richtig gut an. "Gerne morgen wieder", lautete das Fazit.

Es war bereits das zweite Mal, dass Regenbogen 2 eine Mittagspause in Mosbach gerockt hat. Vor gut einem Jahr gastierte der Sender mit seiner Aktion in den Werkstätten der Johannes-Diakonie.