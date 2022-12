Von Caspar Oesterreich

Mosbach. "Tante Gerda" brummt. "Eigentlich ist der Laden immer voll", berichtet Inhaber Till Scheithauer stolz. 15 Konzerte durften die Gäste seit September in der urigen Kneipe im Herzen Mosbachs kostenfrei erleben, live mit den Bands hautnah an der kleinen Bühne feiern. Am Freitag lädt das Trio von "Livingroom" noch einmal zum Tanzen, Mitsingen und