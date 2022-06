Mosbach. (stm) In Kooperation mit Kindlers Buchhandlung werden am Samstag, 9. Juli, in der Mosbacher Mediathek die Zeichenstifte geschwungen. An diesem Tag finden um 13.30 und um 15.30 Uhr zwei Manga-Workshops mit "Gecko Keck" statt.

Der Zeichner und Designer, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Wörner heißt, ist schon lange in der Kreativszene etabliert. Er hat bereits über 60 Bücher veröffentlicht, einige davon Kinder- und Jugendgeschichten, viele aber auch zum Thema Malen und Zeichnen. Besonders auch als Autor von Kinderzeichenbüchern und als Manga-Zeichner hat er sich dabei einen Namen gemacht. Über ganz Deutschland verteilt hat er bereits zahlreiche Kurse zu diesen Themen gegeben.

Jetzt gibt Gecko Keck in Mosbach umfangreiche Einblicke in die Welt des Manga-Zeichnens. Die Workshops sind für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren geeignet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dabei viele hilfreichen Tipps, die sie vor Ort auch gleich ausprobieren können. Karten gibt es im Vorverkauf in Kindlers Buchhandlung.