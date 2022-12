Mosbach. (schat) Die konkrete Ursache ist noch nicht ermittelt, das Ergebnis war für etliche Haushalte in Mosbach aber eindeutig: Für kurze Zeit war am heutigen Dienstag im Bereich der Kernstadt Mosbach und rund um den Römerring in Diedesheim der Strom weg.

Gegen 11.30 Uhr wurde laut Auskunft der Stadtwerke Mosbach im Netzsystem ein Erdschluss festgestellt, wenige Minuten später kam es nach einer entsprechenden Auslösung zu Spannungseinbrüchen und dem Ausfall von rund 20 Stationen.

"Zwischen 15 und 45 Minuten", so ein Sprecher der Stadtwerke auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung, waren daraufhin Haushalte in den beiden betroffenen Bereichen ohne Stromversorgung.

Dank umgehend eingeleiteter "Schalthandlungen" habe man die Phase ohne Strom aber kurz halten und die Anschlüsse zeitnah wieder versorgen können. Das sei möglich, da der Strom im Stadtgebiet über ein Ringsystem fließe, das bei Bedarf dann eben über die andere Richtung angesteuert werde.

Wo genau der Erdschluss, der letztlich zum temporären und örtlichen Stromausfall gesorgt hat, seinen Ursprung hatte, war am Dienstagnachmittag noch nicht abschließend eruiert. Grob lokalisiert hatte man die Störung allerdings schon: und zwar im Bereich zwischen Hüller Hille und Römerring in Diedesheim.